https://ria.ru/20250106/ukraina-1992646761.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в понедельник в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:42:00+03:00

2025-01-06T10:42:00+03:00

2025-01-06T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 9.22 (мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области, через 20 минут – в Полтавской. После 10.16 она распространилась на Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Черниговскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины