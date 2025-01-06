https://ria.ru/20250106/ukraina-1992633636.html
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области
ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:12:00+03:00
2025-01-06T07:12:00+03:00
2025-01-06T08:17:00+03:00
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992636446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c0d91244ff92eaf062603f44f11474a.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко. "Везли доставлять людям уголь. К сожалению, два "Камаза" были подбиты, полностью груженные углем", - рассказал он. Он добавил, что это - не единичный случай, а подбитые автомобили и сельхозтехника до сих пор находятся на дороге - на том же месте, эвакуировать их не дают дроны ВСУ. "А также на этой территории уже подбиты семь тракторов", - добавил он. По его словам, эта техника, которая была призвана облегчить жизнь людей в прифронтовых районах, была уничтожена украинскими FPV-дронами.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
https://ria.ru/20250105/dron-1992591825.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992636446_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_06b343c4965290f4242009c124c63512.jpg
Уничтоженный ВСУ сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области
ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко
2025-01-06T07:12
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области
В Харьковской области ВСУ охотятся на грузовой и сельскохозяйственный транспорт