Рейтинг@Mail.ru
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 06.01.2025 (обновлено: 08:17 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992633636.html
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области
ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:12:00+03:00
2025-01-06T08:17:00+03:00
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992636446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c0d91244ff92eaf062603f44f11474a.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко. "Везли доставлять людям уголь. К сожалению, два "Камаза" были подбиты, полностью груженные углем", - рассказал он. Он добавил, что это - не единичный случай, а подбитые автомобили и сельхозтехника до сих пор находятся на дороге - на том же месте, эвакуировать их не дают дроны ВСУ. "А также на этой территории уже подбиты семь тракторов", - добавил он. По его словам, эта техника, которая была призвана облегчить жизнь людей в прифронтовых районах, была уничтожена украинскими FPV-дронами.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
https://ria.ru/20250105/dron-1992591825.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтоженный ВСУ сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области
ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко
2025-01-06T07:12
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992636446_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_06b343c4965290f4242009c124c63512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области

В Харьковской области ВСУ охотятся на грузовой и сельскохозяйственный транспорт

Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.
"Везли доставлять людям уголь. К сожалению, два "Камаза" были подбиты, полностью груженные углем", - рассказал он.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село
03:32
Он добавил, что это - не единичный случай, а подбитые автомобили и сельхозтехника до сих пор находятся на дороге - на том же месте, эвакуировать их не дают дроны ВСУ.
"А также на этой территории уже подбиты семь тракторов", - добавил он.
По его словам, эта техника, которая была призвана облегчить жизнь людей в прифронтовых районах, была уничтожена украинскими FPV-дронами.
беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Белгородской области украинские дроны атаковали здание и автомобиль
Вчера, 17:01
 
В миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала