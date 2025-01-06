https://ria.ru/20250106/ukraina-1992633636.html

ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области

ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области - РИА Новости, 06.01.2025

ВСУ охотятся на грузовой транспорт в Харьковской области

ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:12:00+03:00

2025-01-06T07:12:00+03:00

2025-01-06T08:17:00+03:00

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко. "Везли доставлять людям уголь. К сожалению, два "Камаза" были подбиты, полностью груженные углем", - рассказал он. Он добавил, что это - не единичный случай, а подбитые автомобили и сельхозтехника до сих пор находятся на дороге - на том же месте, эвакуировать их не дают дроны ВСУ. "А также на этой территории уже подбиты семь тракторов", - добавил он. По его словам, эта техника, которая была призвана облегчить жизнь людей в прифронтовых районах, была уничтожена украинскими FPV-дронами.

https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html

https://ria.ru/20250105/dron-1992591825.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженный ВСУ сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко 2025-01-06T07:12 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины