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В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 06.01.2025
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05:51 06.01.2025 (обновлено: 13:50 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992630614.html
В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины
В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 06.01.2025
В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины
Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса не исключен во второй половине... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:51:00+03:00
2025-01-06T13:50:00+03:00
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МОСКА, 6 янв — РИА Новости. Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса не исключен во второй половине 2025 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости."Во второй половине года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса с последующим выходом на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или даже Евразии уже без участия или при формальном участии Украины и с возможной широкой интернационализацией этих усилий", — отмечается в тексте. Сообщается, что путь к прочному урегулированию российско-украинского конфликта может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности. В докладе уточняется, что при таком развитии событий масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению кризиса вокруг Украины. "Этот процесс вряд ли будет стремительным и потому, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода (2025 года)", — подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992627573.html
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html
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в мире, украина, европа, евразия
В мире, Украина, Европа, Евразия
В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины

РАН: сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины не исключен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКА, 6 янв — РИА Новости. Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса не исключен во второй половине 2025 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Во второй половине года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса с последующим выходом на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или даже Евразии уже без участия или при формальном участии Украины и с возможной широкой интернационализацией этих усилий", — отмечается в тексте.
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Сообщается, что путь к прочному урегулированию российско-украинского конфликта может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности. В докладе уточняется, что при таком развитии событий масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению кризиса вокруг Украины.
"Этот процесс вряд ли будет стремительным и потому, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода (2025 года)", — подчеркивается в документе.
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