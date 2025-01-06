В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины
РАН: сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины не исключен
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКА, 6 янв — РИА Новости. Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса не исключен во второй половине 2025 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Во второй половине года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса с последующим выходом на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или даже Евразии уже без участия или при формальном участии Украины и с возможной широкой интернационализацией этих усилий", — отмечается в тексте.
Сообщается, что путь к прочному урегулированию российско-украинского конфликта может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности. В докладе уточняется, что при таком развитии событий масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению кризиса вокруг Украины.
"Этот процесс вряд ли будет стремительным и потому, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода (2025 года)", — подчеркивается в документе.