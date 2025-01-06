https://ria.ru/20250106/ukraina-1992630614.html

В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины

В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 06.01.2025

В РАН не исключили стремительной эскалации конфликта вокруг Украины

Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса не исключен во второй половине... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:51:00+03:00

2025-01-06T05:51:00+03:00

2025-01-06T13:50:00+03:00

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МОСКА, 6 янв — РИА Новости. Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса не исключен во второй половине 2025 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости."Во второй половине года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса с последующим выходом на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или даже Евразии уже без участия или при формальном участии Украины и с возможной широкой интернационализацией этих усилий", — отмечается в тексте. Сообщается, что путь к прочному урегулированию российско-украинского конфликта может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности. В докладе уточняется, что при таком развитии событий масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению кризиса вокруг Украины. "Этот процесс вряд ли будет стремительным и потому, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода (2025 года)", — подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992627573.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, европа, евразия