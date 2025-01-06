https://ria.ru/20250106/ukraina-1992628188.html

В РАН рассказали об объеме поддержки Киева со стороны международных фондов

В РАН рассказали об объеме поддержки Киева со стороны международных фондов - РИА Новости, 06.01.2025

В РАН рассказали об объеме поддержки Киева со стороны международных фондов

Финансовая поддержка Украины со стороны международных фондов и стран, по оценкам международных институтов, уже превысила в 2022–2024 годах 300 миллиардов... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T04:40:00+03:00

2025-01-06T04:40:00+03:00

2025-01-06T04:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины со стороны международных фондов и стран, по оценкам международных институтов, уже превысила в 2022–2024 годах 300 миллиардов долларов, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Финансовая поддержка со стороны США, МВФ, ВБ, ЕБРР, ЕС, фондов, правительств отдельных государств, компаний и частных лиц, по оценкам международных институтов, уже превысила в 2022–2024 годах 300 миллиардов долларов. Доходы Киева в 2024 году и в утвержденном бюджете на 2025 год почти вдвое ниже расходов, и бюджет страны балансируется исключительно благодаря финансовой поддержке Запада", - говорится в тексте доклада. Как отмечается, за последние 10-15 лет в экономике Украины произошли существенные структурные сдвиги от крупного бизнеса к малому и от энергоемкой тяжелой промышленности к сельскому хозяйству. "Несмотря на существенные социально-экономические трудности, деградацию промышленного потенциала, экономика Украины демонстрирует достаточно высокий уровень адаптивности к внешним и внутренним шокам. Но способность к саморазвитию практически утрачена", - подчеркивается в докладе. Уточняется, что потенциал роста после боевых действий может быть продемонстрирован в случае активной поддержки извне и массированных иностранных инвестиций.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, киев, мвф, европейский банк реконструкции и развития, евросоюз, в мире