В РАН рассказали об объеме поддержки Киева со стороны международных фондов
Поддержка Киева международными фондами превысила 300 миллиардов долларов
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины со стороны международных фондов и стран, по оценкам международных институтов, уже превысила в 2022–2024 годах 300 миллиардов долларов, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Финансовая поддержка со стороны США, МВФ, ВБ, ЕБРР, ЕС, фондов, правительств отдельных государств, компаний и частных лиц, по оценкам международных институтов, уже превысила в 2022–2024 годах 300 миллиардов долларов. Доходы Киева в 2024 году и в утвержденном бюджете на 2025 год почти вдвое ниже расходов, и бюджет страны балансируется исключительно благодаря финансовой поддержке Запада", - говорится в тексте доклада.
Как отмечается, за последние 10-15 лет в экономике Украины произошли существенные структурные сдвиги от крупного бизнеса к малому и от энергоемкой тяжелой промышленности к сельскому хозяйству.
"Несмотря на существенные социально-экономические трудности, деградацию промышленного потенциала, экономика Украины демонстрирует достаточно высокий уровень адаптивности к внешним и внутренним шокам. Но способность к саморазвитию практически утрачена", - подчеркивается в докладе.
Уточняется, что потенциал роста после боевых действий может быть продемонстрирован в случае активной поддержки извне и массированных иностранных инвестиций.