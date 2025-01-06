https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html
"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине
"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине - РИА Новости, 06.01.2025
"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине
Избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение ВСУ и прекратить политику открытых дверей в отношении Украины для начала мирного процесса, РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T01:36:00+03:00
2025-01-06T01:36:00+03:00
2025-01-06T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение ВСУ и прекратить политику открытых дверей в отношении Украины для начала мирного процесса, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.Так политолог отреагировал на данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность наступления мира на Украине в первые 90 дней правления Трампа оценивается в 39 процентов. Профессор обратился к избранному президенту США с советом."Поддерживаемые НАТО ВСУ проиграли. <...> Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО", — написал эксперт.Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, конфронтации не произошло бы при его президентстве. Российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору с Трампом, отметив, что если встреча состоится, то им будет о чем поговорить.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, США, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине
Малинен предложил Трампу прекратить политику открытых дверей в отношении Киева