https://ria.ru/20250106/udar-1992644520.html
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины
Удар нанесен по городу Смела в Черкасской области Украины в направлении радиоприборного завода, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:12:00+03:00
2025-01-06T10:12:00+03:00
2025-01-06T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Смела в Черкасской области Украины в направлении радиоприборного завода, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В город Смела прилетело в час ночи. Сопротивление сообщает о взрывах в направлении радиоприборного завода. Рядом огромная железнодорожная развязка с множеством складов, куда регулярно приходят составы с военным грузом", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, украина, смела, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Смела, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины
ВС России нанесли удар в направлении радиоприборного завода в Черкасской области