https://ria.ru/20250106/udar-1992644520.html

ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины

ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины

Удар нанесен по городу Смела в Черкасской области Украины в направлении радиоприборного завода, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:12:00+03:00

2025-01-06T10:12:00+03:00

2025-01-06T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

черкасская область

украина

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Смела в Черкасской области Украины в направлении радиоприборного завода, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В город Смела прилетело в час ночи. Сопротивление сообщает о взрывах в направлении радиоприборного завода. Рядом огромная железнодорожная развязка с множеством складов, куда регулярно приходят составы с военным грузом", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html

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украина

смела

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Варвара Скокшина

черкасская область, украина, смела, вооруженные силы рф