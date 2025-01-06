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ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины - РИА Новости, 06.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 06.01.2025 (обновлено: 10:23 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/udar-1992644520.html
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины
Удар нанесен по городу Смела в Черкасской области Украины в направлении радиоприборного завода, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:12:00+03:00
2025-01-06T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
смела
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Смела в Черкасской области Украины в направлении радиоприборного завода, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В город Смела прилетело в час ночи. Сопротивление сообщает о взрывах в направлении радиоприборного завода. Рядом огромная железнодорожная развязка с множеством складов, куда регулярно приходят составы с военным грузом", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html
черкасская область
украина
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черкасская область, украина, смела, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Смела, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по городу Смела в Черкасской области Украины

ВС России нанесли удар в направлении радиоприборного завода в Черкасской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Смела в Черкасской области Украины в направлении радиоприборного завода, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В город Смела прилетело в час ночи. Сопротивление сообщает о взрывах в направлении радиоприборного завода. Рядом огромная железнодорожная развязка с множеством складов, куда регулярно приходят составы с военным грузом", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаСмелаВооруженные силы РФ
 
 
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