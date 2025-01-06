https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992686668.html

Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине

Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине - РИА Новости, 06.01.2025

Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине

Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами, сообщил РИА Новости источник в МИД страны, отметив, что... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:52:00+03:00

2025-01-06T19:52:00+03:00

2025-01-06T20:00:00+03:00

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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами, сообщил РИА Новости источник в МИД страны, отметив, что Турция не представляла никакого конкретного плана."С самого начала войны мы заявляем о том, что справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путем переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру",- заявил собеседник агентства.По его словам, в конфликте, который идет уже четвертый год, необходимо открыть пространство для дипломатии."Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622706.html

https://ria.ru/20250105/peregovory-1992581596.html

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стамбул

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в мире, турция, украина, стамбул, россия