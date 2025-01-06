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Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине - РИА Новости, 06.01.2025
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19:52 06.01.2025 (обновлено: 20:00 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992686668.html
Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине
Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине - РИА Новости, 06.01.2025
Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине
Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами, сообщил РИА Новости источник в МИД страны, отметив, что... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:52:00+03:00
2025-01-06T20:00:00+03:00
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами, сообщил РИА Новости источник в МИД страны, отметив, что Турция не представляла никакого конкретного плана."С самого начала войны мы заявляем о том, что справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путем переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру",- заявил собеседник агентства.По его словам, в конфликте, который идет уже четвертый год, необходимо открыть пространство для дипломатии."Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622706.html
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в мире, турция, украина, стамбул, россия
В мире, Турция, Украина, Стамбул, Россия
Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине

В МИД Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами, сообщил РИА Новости источник в МИД страны, отметив, что Турция не представляла никакого конкретного плана.
"С самого начала войны мы заявляем о том, что справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путем переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру",- заявил собеседник агентства.
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По его словам, в конфликте, который идет уже четвертый год, необходимо открыть пространство для дипломатии.
"Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана", - заявил собеседник агентства.
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