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Турецкие туроператоры не хотят терять Россию, рассказал источник - РИА Новости, 06.01.2025
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Туризм
 
05:47 06.01.2025 (обновлено: 13:56 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992630443.html
Турецкие туроператоры не хотят терять Россию, рассказал источник
Турецкие туроператоры не хотят терять Россию, рассказал источник - РИА Новости, 06.01.2025
Турецкие туроператоры не хотят терять Россию, рассказал источник
Антироссийские санкции США вызывают проблемы у россиян в Турции, но туроператоры стараются решать все на месте с пониманием того, что не могут их потерять,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:47:00+03:00
2025-01-06T13:56:00+03:00
туризм
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АНКАРА, 6 янв — РИА Новости. Антироссийские санкции США вызывают проблемы у россиян в Турции, но туроператоры стараются решать все на месте с пониманием того, что не могут их потерять, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны."Конечно же, санкции создают проблемы. Но в условиях санкций российские туристы продолжают приезжать в Турцию, планируют свой отдых в Турции. Наши туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать. Я совру, если скажу, что все идеально, но делается все, чтобы они (проблемы. — Прим. ред.) решались", — сказал собеседник агентства. В декабре турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии сообщало, что американские рестрикции против Газпромбанка привели к приостановке раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. По данным издания, крупнейшие туристические операторы в стране опасаются, что платежные проблемы могут снизить популярность этого направления в новом сезоне. При этом, по данным посольства Турции в России от 6 декабря, раннее бронирование отелей для россиян продолжается в прежнем режиме и без препятствий.Ранее, в ноябре, заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын рассказал РИА Новости, что ограничительные меры против Москвы вызывают проблемы для российских туристов в этой стране, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб.Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов Каана Кавалоглу писала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20 процентов на российском рынке, но причины такой ситуации не назывались. Издание Aydınlık утверждало, что туристическая отрасль страны сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html
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турция, россия, сша, алексей ерхов, газпромбанк, туризм
Туризм, Турция, Россия, США, Алексей Ерхов, Газпромбанк, Туризм
Турецкие туроператоры не хотят терять Россию, рассказал источник

Туроператоры стараются решать проблемы российских туристов в Турции на месте

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
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АНКАРА, 6 янв — РИА Новости. Антироссийские санкции США вызывают проблемы у россиян в Турции, но туроператоры стараются решать все на месте с пониманием того, что не могут их потерять, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
"Конечно же, санкции создают проблемы. Но в условиях санкций российские туристы продолжают приезжать в Турцию, планируют свой отдых в Турции. Наши туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать. Я совру, если скажу, что все идеально, но делается все, чтобы они (проблемы. — Прим. ред.) решались", — сказал собеседник агентства.
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В декабре турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии сообщало, что американские рестрикции против Газпромбанка привели к приостановке раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. По данным издания, крупнейшие туристические операторы в стране опасаются, что платежные проблемы могут снизить популярность этого направления в новом сезоне. При этом, по данным посольства Турции в России от 6 декабря, раннее бронирование отелей для россиян продолжается в прежнем режиме и без препятствий.
Ранее, в ноябре, заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын рассказал РИА Новости, что ограничительные меры против Москвы вызывают проблемы для российских туристов в этой стране, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб.
Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов Каана Кавалоглу писала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20 процентов на российском рынке, но причины такой ситуации не назывались. Издание Aydınlık утверждало, что туристическая отрасль страны сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
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