Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году
Доцент Осянин: в регионах вводится три диапазона потребления электричества
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАвтоматические выключатели электроэнергии в щитке
Автоматические выключатели электроэнергии в щитке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но коснется это не всех, рассказал агентству "Прайм", доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Осянин.
Он напомнил, что с 1 января в регионах вводится три диапазона потребления электроэнергии:
- До 3900 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии составит шесть рублей за киловатт в час (рост на 12 процентов);
- От 3900 до 6000 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии будет не ниже экономически обоснованного показателя;
- Свыше 6000 киловатт-час в месяц. Оплата как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.
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Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов. "Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час", — пояснил эксперт.
По его мнению, рост платежей ждет лишь тех, кто потребляет существенно выше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электричества сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.
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