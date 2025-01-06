Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html
Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году
Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году - РИА Новости, 06.01.2025
Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году
Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но коснется это не всех, рассказал агентству "Прайм", доцент базовой кафедры финансового... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:15:00+03:00
2025-01-06T02:15:00+03:00
общество
россия
жкх
дмитрий осянин
рэу имени г. в. плеханова
электричество
цены
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801796383_0:367:2987:2047_1920x0_80_0_0_e345150000af9d39999f8e06ed35ac9a.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но коснется это не всех, рассказал агентству "Прайм", доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Осянин.Он напомнил, что с 1 января в регионах вводится три диапазона потребления электроэнергии:Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов. "Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час", — пояснил эксперт.По его мнению, рост платежей ждет лишь тех, кто потребляет существенно выше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электричества сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.
https://ria.ru/20241227/elektroschetchik-1780144926.html
https://ria.ru/20241222/elektrichestvo-1990673213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801796383_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_18de2e97ce185fd1378430c4c22d691c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, жкх, дмитрий осянин, рэу имени г. в. плеханова, электричество, цены
Общество, Россия, ЖКХ, Дмитрий Осянин, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Электричество, Цены
Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году

Доцент Осянин: в регионах вводится три диапазона потребления электричества

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАвтоматические выключатели электроэнергии в щитке
Автоматические выключатели электроэнергии в щитке - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Автоматические выключатели электроэнергии в щитке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но коснется это не всех, рассказал агентству "Прайм", доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Осянин.
Он напомнил, что с 1 января в регионах вводится три диапазона потребления электроэнергии:
  • До 3900 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии составит шесть рублей за киловатт в час (рост на 12 процентов);
  • От 3900 до 6000 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии будет не ниже экономически обоснованного показателя;
  • Свыше 6000 киловатт-час в месяц. Оплата как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.
Двухтарифный счетчик электричества - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Двухтарифный счетчик: кому подойдет и как быстро окупится
27 декабря 2024, 20:51
Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов. "Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час", — пояснил эксперт.
По его мнению, рост платежей ждет лишь тех, кто потребляет существенно выше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электричества сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.
ТЭЦ-21 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Россиянам рассказали, почему важно экономить электричество
22 декабря 2024, 06:37
 
ОбществоРоссияЖКХДмитрий ОсянинРЭУ имени Г. В. ПлехановаЭлектричествоЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала