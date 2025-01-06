https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html

Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году

Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году - РИА Новости, 06.01.2025

Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году

Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но коснется это не всех, рассказал агентству "Прайм", доцент базовой кафедры финансового... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T02:15:00+03:00

2025-01-06T02:15:00+03:00

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электричество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но коснется это не всех, рассказал агентству "Прайм", доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Осянин.Он напомнил, что с 1 января в регионах вводится три диапазона потребления электроэнергии:Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов. "Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час", — пояснил эксперт.По его мнению, рост платежей ждет лишь тех, кто потребляет существенно выше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электричества сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.

https://ria.ru/20241227/elektroschetchik-1780144926.html

https://ria.ru/20241222/elektrichestvo-1990673213.html

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общество, россия, жкх, дмитрий осянин, рэу имени г. в. плеханова, электричество, цены