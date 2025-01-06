https://ria.ru/20250106/tryuk-1992689280.html

"Неудачный трюк". В США неожиданно высказались о контратаке Украины

"Неудачный трюк". В США неожиданно высказались о контратаке Украины - РИА Новости, 06.01.2025

"Неудачный трюк". В США неожиданно высказались о контратаке Украины

Контратака ВСУ в Курской области свидетельствует об упадке морального духа украинских военных, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T20:23:00+03:00

2025-01-06T20:23:00+03:00

2025-01-06T20:23:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области свидетельствует об упадке морального духа украинских военных, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х."Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована", — заявил он.Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992675239.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992575943.html

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в мире, курская область, украина, москва, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)