https://ria.ru/20250106/tryuk-1992689280.html
"Неудачный трюк". В США неожиданно высказались о контратаке Украины
"Неудачный трюк". В США неожиданно высказались о контратаке Украины - РИА Новости, 06.01.2025
"Неудачный трюк". В США неожиданно высказались о контратаке Украины
Контратака ВСУ в Курской области свидетельствует об упадке морального духа украинских военных, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T20:23:00+03:00
2025-01-06T20:23:00+03:00
2025-01-06T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
москва
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_116095edea11ad59fd07a324f0f7d7aa.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области свидетельствует об упадке морального духа украинских военных, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х."Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована", — заявил он.Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992675239.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992575943.html
курская область
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f21e1fb3be0ed20f28e423c2cc333137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, украина, москва, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Неудачный трюк". В США неожиданно высказались о контратаке Украины
Берлетик: контратака в Курской области подтвердила низкий моральный дух ВСУ