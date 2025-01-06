https://ria.ru/20250106/trjudo-1992629936.html

Трюдо может объявить об уходе с поста лидера Либеральной партии Канады

Трюдо может объявить об уходе с поста лидера Либеральной партии Канады - РИА Новости, 06.01.2025

Трюдо может объявить об уходе с поста лидера Либеральной партии Канады

Премьер Канады Джастин Трюдо может объявить об уходе с поста лидера Либеральной партии Канады в понедельник, сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:27:00+03:00

2025-01-06T05:27:00+03:00

2025-01-06T05:27:00+03:00

в мире

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо может объявить об уходе с поста лидера Либеральной партии Канады в понедельник, сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на неназванные источники. "Трюдо может объявить уже в понедельник о своей отставке с поста лидера Либеральной партии", - сообщили изданию три источника. При этом, когда именно Трюдо объявит о своем уходе, они не знают, но уверены, что это произойдет до встречи членов партии в среду. Три источника также заявили, что не уверены в том, что национальный исполнительный комитет Либеральной партии планирует сделать, чтобы заменить Трюдо на посту лидера. "Пока неясно, уйдет ли он (Трюдо - ред.) немедленно или останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер", - отметили газете источники. Национальный исполнительный комитет Либеральной партии Канады, который принимает решения по вопросам лидерства, планирует встретиться на этой неделе. Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.

https://ria.ru/20241216/tryudo-1989565216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, джастин трюдо