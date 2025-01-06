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Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение - РИА Новости, 06.01.2025
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03:19 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/travmy-1992626378.html
Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение
Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение - РИА Новости, 06.01.2025
Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение
Самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T03:19:00+03:00
2025-01-06T03:19:00+03:00
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин. "Зима - это время переохлаждений и отморожений, а также ледовой травмы. Имеются в виду ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы", - сказал Сорокин. По словам травматолога, в зимний период люди чаще всего получают травмы при катании на лыжах, сноубордах, коньках, санках. "Страшные высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах", - добавил он.
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общество
Общество
Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение

Ортопед Сорокин: самые опасные травмы зимой получают при катании на снегоходах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпортсмен во время заезда на соревнованиях по кроссу на снегоходах
Спортсмен во время заезда на соревнованиях по кроссу на снегоходах - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Спортсмен во время заезда на соревнованиях по кроссу на снегоходах. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
"Зима - это время переохлаждений и отморожений, а также ледовой травмы. Имеются в виду ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы", - сказал Сорокин.
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По словам травматолога, в зимний период люди чаще всего получают травмы при катании на лыжах, сноубордах, коньках, санках.
"Страшные высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах", - добавил он.
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