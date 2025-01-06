https://ria.ru/20250106/travmy-1992626378.html

Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение

Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение - РИА Новости, 06.01.2025

Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение

Самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:19:00+03:00

2025-01-06T03:19:00+03:00

2025-01-06T03:19:00+03:00

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин. "Зима - это время переохлаждений и отморожений, а также ледовой травмы. Имеются в виду ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы", - сказал Сорокин. По словам травматолога, в зимний период люди чаще всего получают травмы при катании на лыжах, сноубордах, коньках, санках. "Страшные высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах", - добавил он.

https://ria.ru/20250102/shapka-1992281618.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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