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Конгресс объявил Трампа победителем выборов президента США - РИА Новости, 06.01.2025
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21:33 06.01.2025 (обновлено: 22:08 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/tramp-1992692070.html
Конгресс объявил Трампа победителем выборов президента США
Конгресс объявил Трампа победителем выборов президента США - РИА Новости, 06.01.2025
Конгресс объявил Трампа победителем выборов президента США
Конгресс США официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, следует из трансляции заседания объединенной сессии... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Конгресс США официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей.Как сообщалось, Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков, а всего 77,3 миллиона голосов. Проигравшая демократ Камала Харрис — 226 голосов выборщиков, а всего — 75 миллионов.Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября. Инаугурация состоится 20 января. Трамп — 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Конгресс объявил Трампа победителем выборов президента США

Трамп получил достаточную для утверждения его победы поддержку делегатов

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Конгресс США официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей.
Как сообщалось, Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков, а всего 77,3 миллиона голосов. Проигравшая демократ Камала Харрис — 226 голосов выборщиков, а всего — 75 миллионов.
Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября. Инаугурация состоится 20 января. Трамп — 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Канада - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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