https://ria.ru/20250106/tramp-1992691139.html
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти - РИА Новости, 06.01.2025
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:13:00+03:00
2025-01-06T21:13:00+03:00
2025-01-06T23:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949813166_0:0:2489:1400_1920x0_80_0_0_830d21b5c15f60faea5a4a7880456126.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти. "Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, об этом говорят последние решения администрации, касающиеся экологии и нефтедобычи. Трамп пообещал отменить эти указы, как только вступит в должность. Конгресс 6 января утвердит победу Трампа на выборах. Байден ранее заявлял, что передача власти будет мирной.
https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949813166_0:0:2213:1659_1920x0_80_0_0_4acba395217eb6509bd67f321749a10b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти
Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти