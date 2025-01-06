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Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти - РИА Новости, 06.01.2025
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21:13 06.01.2025 (обновлено: 23:05 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/tramp-1992691139.html
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти - РИА Новости, 06.01.2025
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:13:00+03:00
2025-01-06T23:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти. "Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, об этом говорят последние решения администрации, касающиеся экологии и нефтедобычи. Трамп пообещал отменить эти указы, как только вступит в должность. Конгресс 6 января утвердит победу Трампа на выборах. Байден ранее заявлял, что передача власти будет мирной.
https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти

Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

© AP Photo / Evan VucciБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти.
"Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, об этом говорят последние решения администрации, касающиеся экологии и нефтедобычи. Трамп пообещал отменить эти указы, как только вступит в должность.
Конгресс 6 января утвердит победу Трампа на выборах. Байден ранее заявлял, что передача власти будет мирной.
Канада - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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