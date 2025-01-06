https://ria.ru/20250106/tramp-1992691139.html

Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти

Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти - РИА Новости, 06.01.2025

Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:13:00+03:00

2025-01-06T21:13:00+03:00

2025-01-06T23:05:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти. "Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, об этом говорят последние решения администрации, касающиеся экологии и нефтедобычи. Трамп пообещал отменить эти указы, как только вступит в должность. Конгресс 6 января утвердит победу Трампа на выборах. Байден ранее заявлял, что передача власти будет мирной.

https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден