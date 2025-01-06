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Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США - РИА Новости, 06.01.2025
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21:12 06.01.2025 (обновлено: 21:38 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США - РИА Новости, 06.01.2025
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:12:00+03:00
2025-01-06T21:38:00+03:00
в мире
канада
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дональд трамп
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. "Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", — написал он.Избранный президент добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают."Вместе мы были бы великой нацией!" — заключил Трамп.Ранее в понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы. Как ранее сообщали СМИ, более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что он должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании палаты общин.
https://ria.ru/20241230/kanada-1992070511.html
https://ria.ru/20250106/tramp-1992691139.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп после слов Трюдо о скорой отставке предложил Канаде войти в состав США

© РИА Новости / Сергей Аверьянов Канада
Канада - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
Канада. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку.
"Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", — написал он.
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Избранный президент добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают.
"Вместе мы были бы великой нацией!" — заключил Трамп.
Ранее в понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.
Как ранее сообщали СМИ, более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что он должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании палаты общин.
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В миреКанадаСШАДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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