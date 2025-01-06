https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США - РИА Новости, 06.01.2025

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:12:00+03:00

2025-01-06T21:12:00+03:00

2025-01-06T21:38:00+03:00

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джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. "Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", — написал он.Избранный президент добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают."Вместе мы были бы великой нацией!" — заключил Трамп.Ранее в понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы. Как ранее сообщали СМИ, более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что он должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании палаты общин.

https://ria.ru/20241230/kanada-1992070511.html

https://ria.ru/20250106/tramp-1992691139.html

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в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо