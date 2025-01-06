https://ria.ru/20250106/tramp-1992661868.html

Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов"

Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов" - РИА Новости, 06.01.2025

Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов"

Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов", что указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР, говорится РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:56:00+03:00

2025-01-06T13:56:00+03:00

2025-01-06T13:56:00+03:00

китай

дональд трамп

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов", что указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. В докладе указывается, что главной задачей руководства Китая в 2025 году будет сохранение внутренней стабильности в интересах обеспечения благоприятных условий для экономического развития на фоне возрастающего внешнего давления. "После победы на президентских выборах Дональд Трамп в конце 2024 года сформировал свою команду из антикитайских "ястребов", что стало недвусмысленным указанием на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР", - пишут авторы доклада. Отмечается, что помимо нанесения непосредственного ущерба китайской экономике политика американской администрации способна оказать неблагоприятное косвенное воздействие на внутренний потребительский рынок, "посеяв панику и неуверенность в будущем".

https://ria.ru/20241212/amerika-1988764644.html

https://ria.ru/20241222/kitay-1990672395.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, дональд трамп, в мире, сша