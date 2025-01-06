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Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов" - РИА Новости, 06.01.2025
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13:56 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/tramp-1992661868.html
Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов"
Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов" - РИА Новости, 06.01.2025
Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов"
Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов", что указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР, говорится РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T13:56:00+03:00
2025-01-06T13:56:00+03:00
китай
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов", что указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. В докладе указывается, что главной задачей руководства Китая в 2025 году будет сохранение внутренней стабильности в интересах обеспечения благоприятных условий для экономического развития на фоне возрастающего внешнего давления. "После победы на президентских выборах Дональд Трамп в конце 2024 года сформировал свою команду из антикитайских "ястребов", что стало недвусмысленным указанием на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР", - пишут авторы доклада. Отмечается, что помимо нанесения непосредственного ущерба китайской экономике политика американской администрации способна оказать неблагоприятное косвенное воздействие на внутренний потребительский рынок, "посеяв панику и неуверенность в будущем".
https://ria.ru/20241212/amerika-1988764644.html
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китай, дональд трамп, в мире, сша
Китай, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов"

Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов" для сдерживания КНР

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов", что указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
В докладе указывается, что главной задачей руководства Китая в 2025 году будет сохранение внутренней стабильности в интересах обеспечения благоприятных условий для экономического развития на фоне возрастающего внешнего давления.
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"После победы на президентских выборах Дональд Трамп в конце 2024 года сформировал свою команду из антикитайских "ястребов", что стало недвусмысленным указанием на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР", - пишут авторы доклада.
Отмечается, что помимо нанесения непосредственного ущерба китайской экономике политика американской администрации способна оказать неблагоприятное косвенное воздействие на внутренний потребительский рынок, "посеяв панику и неуверенность в будущем".
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