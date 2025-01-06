Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов"
Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов" для сдерживания КНР
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов", что указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
В докладе указывается, что главной задачей руководства Китая в 2025 году будет сохранение внутренней стабильности в интересах обеспечения благоприятных условий для экономического развития на фоне возрастающего внешнего давления.
СМИ узнали о новых планах США по ограничению поставки чипов в Китай
12 декабря 2024, 11:15
"После победы на президентских выборах Дональд Трамп в конце 2024 года сформировал свою команду из антикитайских "ястребов", что стало недвусмысленным указанием на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР", - пишут авторы доклада.
Отмечается, что помимо нанесения непосредственного ущерба китайской экономике политика американской администрации способна оказать неблагоприятное косвенное воздействие на внутренний потребительский рынок, "посеяв панику и неуверенность в будущем".
Китай выразил недовольство военной помощью США Тайваню
22 декабря 2024, 06:21