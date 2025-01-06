Рейтинг@Mail.ru
В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/tramp-1992634829.html
В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта
В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта - РИА Новости, 06.01.2025
В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта
Израильско-палестинский конфликт, вероятнее всего, не будет урегулирован при администрации Дональда Трампа, можно ожидать лишь завершения широкомасштабных... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:37:00+03:00
2025-01-06T07:37:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Израильско-палестинский конфликт, вероятнее всего, не будет урегулирован при администрации Дональда Трампа, можно ожидать лишь завершения широкомасштабных активных военных действий, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Судя по всему, новая администрация Трампа, несмотря на заявления о готовности остановить конфликт, вряд ли сможет это сделать. В лучшем случае речь может идти о завершении широкомасштабных активных военных действий и о некоторой стабилизации обстановки, что даст (шанс) части беженцев вернуться в свои дома", - говорится в докладе. Израильские политики несколько раз отмечали, что с приходом Дональда Трампа к власти в США Израилю откроются новые возможности. Сам Трамп выразил активную поддержку еврейского государства в борьбе с палестинским движением ХАМАС, заявив, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года. Во время своего первого президентского срока Трамп проводил произраильский курс. Например, он признал суверенитет Израиля над Иерусалимом и Голанскими высотами, вывел из оборота термин "оккупация" применительно к Западному берегу реки Иордан, прекратил критику израильской поселенческой деятельности. В то время примеру Трампа не последовала ни одна другая страна.
https://ria.ru/20250104/axios-1992457432.html
https://ria.ru/20250105/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта

РАН: администрация Трампа не сможет решить израильско-палестинский конфликт

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Израильско-палестинский конфликт, вероятнее всего, не будет урегулирован при администрации Дональда Трампа, можно ожидать лишь завершения широкомасштабных активных военных действий, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Судя по всему, новая администрация Трампа, несмотря на заявления о готовности остановить конфликт, вряд ли сможет это сделать. В лучшем случае речь может идти о завершении широкомасштабных активных военных действий и о некоторой стабилизации обстановки, что даст (шанс) части беженцев вернуться в свои дома", - говорится в докладе.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ
4 января, 04:15
Израильские политики несколько раз отмечали, что с приходом Дональда Трампа к власти в США Израилю откроются новые возможности. Сам Трамп выразил активную поддержку еврейского государства в борьбе с палестинским движением ХАМАС, заявив, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.
Во время своего первого президентского срока Трамп проводил произраильский курс. Например, он признал суверенитет Израиля над Иерусалимом и Голанскими высотами, вывел из оборота термин "оккупация" применительно к Западному берегу реки Иордан, прекратил критику израильской поселенческой деятельности. В то время примеру Трампа не последовала ни одна другая страна.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала