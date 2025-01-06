https://ria.ru/20250106/tramp-1992634829.html

В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта

В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта - РИА Новости, 06.01.2025

В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта

Израильско-палестинский конфликт, вероятнее всего, не будет урегулирован при администрации Дональда Трампа, можно ожидать лишь завершения широкомасштабных... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:37:00+03:00

2025-01-06T07:37:00+03:00

2025-01-06T07:37:00+03:00

в мире

израиль

сша

ближний восток

дональд трамп

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Израильско-палестинский конфликт, вероятнее всего, не будет урегулирован при администрации Дональда Трампа, можно ожидать лишь завершения широкомасштабных активных военных действий, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Судя по всему, новая администрация Трампа, несмотря на заявления о готовности остановить конфликт, вряд ли сможет это сделать. В лучшем случае речь может идти о завершении широкомасштабных активных военных действий и о некоторой стабилизации обстановки, что даст (шанс) части беженцев вернуться в свои дома", - говорится в докладе. Израильские политики несколько раз отмечали, что с приходом Дональда Трампа к власти в США Израилю откроются новые возможности. Сам Трамп выразил активную поддержку еврейского государства в борьбе с палестинским движением ХАМАС, заявив, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года. Во время своего первого президентского срока Трамп проводил произраильский курс. Например, он признал суверенитет Израиля над Иерусалимом и Голанскими высотами, вывел из оборота термин "оккупация" применительно к Западному берегу реки Иордан, прекратил критику израильской поселенческой деятельности. В то время примеру Трампа не последовала ни одна другая страна.

https://ria.ru/20250104/axios-1992457432.html

https://ria.ru/20250105/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024