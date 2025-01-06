В РАН оценили шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта
РАН: администрация Трампа не сможет решить израильско-палестинский конфликт
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Израильско-палестинский конфликт, вероятнее всего, не будет урегулирован при администрации Дональда Трампа, можно ожидать лишь завершения широкомасштабных активных военных действий, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Судя по всему, новая администрация Трампа, несмотря на заявления о готовности остановить конфликт, вряд ли сможет это сделать. В лучшем случае речь может идти о завершении широкомасштабных активных военных действий и о некоторой стабилизации обстановки, что даст (шанс) части беженцев вернуться в свои дома", - говорится в докладе.
Израильские политики несколько раз отмечали, что с приходом Дональда Трампа к власти в США Израилю откроются новые возможности. Сам Трамп выразил активную поддержку еврейского государства в борьбе с палестинским движением ХАМАС, заявив, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.
Во время своего первого президентского срока Трамп проводил произраильский курс. Например, он признал суверенитет Израиля над Иерусалимом и Голанскими высотами, вывел из оборота термин "оккупация" применительно к Западному берегу реки Иордан, прекратил критику израильской поселенческой деятельности. В то время примеру Трампа не последовала ни одна другая страна.