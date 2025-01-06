https://ria.ru/20250106/tramp-1992626526.html

Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на помилование

Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на помилование - РИА Новости, 06.01.2025

Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на помилование

Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости выразил надежду, что... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:22:00+03:00

2025-01-06T03:22:00+03:00

2025-01-06T04:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание о помиловании участников штурма. "Может быть. Надеюсь. Он сказал, что сделает. Я верю, что он человек слова", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли, в ответ на вопрос о том, верит ли он обещанию Трампа помиловать участников штурма. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу. Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышел из-под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января. Более 1,5 тысячи человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20241231/prokuror-1992119659.html

https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, джо байден