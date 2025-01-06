Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на помилование
Штурмовавший Капитолий шаман верит, что Трамп сдержит обещание о помиловании
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание о помиловании участников штурма.
"Может быть. Надеюсь. Он сказал, что сделает. Я верю, что он человек слова", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли, в ответ на вопрос о том, верит ли он обещанию Трампа помиловать участников штурма.
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Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу.
Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышел из-под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января. Более 1,5 тысячи человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия.
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