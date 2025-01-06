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В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии - РИА Новости, 06.01.2025
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09:54 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/tobolsk-1992643388.html
В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии
В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии - РИА Новости, 06.01.2025
В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии
Часть основного ограждения исправительной колонии обрушилась в городе Тобольске Тюменской области, по предварительным данным, причиной этому стал оползень,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:54:00+03:00
2025-01-06T09:54:00+03:00
происшествия
тюменская область
тобольск
россия
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ТЮМЕНЬ, 6 янв – РИА Новости. Часть основного ограждения исправительной колонии обрушилась в городе Тобольске Тюменской области, по предварительным данным, причиной этому стал оползень, сообщает информационный центр правительства региона. "Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня", - говорится в в сообщении со ссылкой на данные УФСИН России по Тюменской области. Отмечается, что при обрушении ограждения никто не пострадал. Ситуация под контролем соответствующих служб, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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тюменская область
тобольск
россия
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происшествия, тюменская область, тобольск, россия
Происшествия, Тюменская область, Тобольск, Россия
В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии

В Тобольске из-за оползня обрушилось ограждение исправительной колонии

© РИА Новости / Сергей ТитовКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Сергей Титов
Колючая проволока. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 янв – РИА Новости. Часть основного ограждения исправительной колонии обрушилась в городе Тобольске Тюменской области, по предварительным данным, причиной этому стал оползень, сообщает информационный центр правительства региона.
"Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня", - говорится в в сообщении со ссылкой на данные УФСИН России по Тюменской области.
Отмечается, что при обрушении ограждения никто не пострадал. Ситуация под контролем соответствующих служб, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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