https://ria.ru/20250106/tobolsk-1992643388.html

В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии

В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии - РИА Новости, 06.01.2025

В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии

Часть основного ограждения исправительной колонии обрушилась в городе Тобольске Тюменской области, по предварительным данным, причиной этому стал оползень,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:54:00+03:00

2025-01-06T09:54:00+03:00

2025-01-06T09:54:00+03:00

происшествия

тюменская область

тобольск

россия

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ТЮМЕНЬ, 6 янв – РИА Новости. Часть основного ограждения исправительной колонии обрушилась в городе Тобольске Тюменской области, по предварительным данным, причиной этому стал оползень, сообщает информационный центр правительства региона. "Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня", - говорится в в сообщении со ссылкой на данные УФСИН России по Тюменской области. Отмечается, что при обрушении ограждения никто не пострадал. Ситуация под контролем соответствующих служб, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html

тюменская область

тобольск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, тобольск, россия