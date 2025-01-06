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В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии
В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии - РИА Новости, 06.01.2025
В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии
Часть основного ограждения исправительной колонии обрушилась в городе Тобольске Тюменской области, по предварительным данным, причиной этому стал оползень,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:54:00+03:00
2025-01-06T09:54:00+03:00
2025-01-06T09:54:00+03:00
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 6 янв – РИА Новости. Часть основного ограждения исправительной колонии обрушилась в городе Тобольске Тюменской области, по предварительным данным, причиной этому стал оползень, сообщает информационный центр правительства региона. "Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня", - говорится в в сообщении со ссылкой на данные УФСИН России по Тюменской области. Отмечается, что при обрушении ограждения никто не пострадал. Ситуация под контролем соответствующих служб, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюменская область, тобольск, россия
Происшествия, Тюменская область, Тобольск, Россия
В Тобольске обрушилось ограждение исправительной колонии
В Тобольске из-за оползня обрушилось ограждение исправительной колонии