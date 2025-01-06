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Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести - РИА Новости, 06.01.2025
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11:41 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/terakt-1992653851.html
Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести
Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести - РИА Новости, 06.01.2025
Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести
Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге возросло до шести, передает агентство DPA. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T11:41:00+03:00
2025-01-06T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге возросло до шести, передает агентство DPA. "После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице", - передает агентство со ссылкой на представителя прокуратуры города Наумбурга. Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
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в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия
В мире, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Германия
Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести

DPA: число погибших при теракте на ярмарке в Магдебурге возросло до шести

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге возросло до шести, передает агентство DPA.
"После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице", - передает агентство со ссылкой на представителя прокуратуры города Наумбурга.
Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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В миреСаксония-АнхальтСаудовская АравияГермания
 
 
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