https://ria.ru/20250106/terakt-1992653851.html

Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести

Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести - РИА Новости, 06.01.2025

Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге возросло до шести, передает агентство DPA. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:41:00+03:00

2025-01-06T11:41:00+03:00

2025-01-06T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге возросло до шести, передает агентство DPA. "После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице", - передает агентство со ссылкой на представителя прокуратуры города Наумбурга. Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241227/magdeburg-1991754505.html

саксония-анхальт

саудовская аравия

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в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия