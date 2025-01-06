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Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 06.01.2025 (обновлено: 12:28 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/svo-1992655821.html
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30, три склада боеприпасов,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:26:00+03:00
2025-01-06T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629528.html
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сша, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ и три склада боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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