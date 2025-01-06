https://ria.ru/20250106/svo-1992655821.html
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30, три склада боеприпасов,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:26:00+03:00
2025-01-06T12:26:00+03:00
2025-01-06T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ и три склада боеприпасов