https://ria.ru/20250106/svo-1992655821.html

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 80 солдат ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30, три склада боеприпасов,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:26:00+03:00

2025-01-06T12:26:00+03:00

2025-01-06T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629528.html

сша

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сша, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)