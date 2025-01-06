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ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 06.01.2025
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12:13 06.01.2025 (обновлено: 12:30 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/svo-1992655062.html
ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка и боевую машину... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:13:00+03:00
2025-01-06T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко Донецкой Народной Республики."Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro производства США, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, США
ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр"

Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ за сутки

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко Донецкой Народной Республики.
"Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro производства США, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаСША
 
 
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