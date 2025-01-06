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ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 06.01.2025

ВСУ потеряли до 535 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка и боевую машину... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:13:00+03:00

2025-01-06T12:13:00+03:00

2025-01-06T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко Донецкой Народной Республики."Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro производства США, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша