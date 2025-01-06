ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области
ВС РФ нанесли удар по городу Белая Церковь в Киевской области
Артиллерист. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам сборки БПЛА в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"В 1:45 был очень красивый прилет в город Белая Церковь Киевской области. По сообщению сопротивления, прилетело в район Гайок. Как оказалось, там в нескольких цехах нагло собирали БПЛА. Цеха очень большие, как и складские помещения. А впритык к Гайоку находится вполне дееспособный аэродром", — сказал он.
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Кроме того, в час ночи российские военные ударили по городу Смела в Черкасской области. Взрывы прогремели в направлении радиоприборного завода. Около него находится крупная железнодорожная развязка со множеством складов, куда регулярно приходят составы с военными грузами.
В это же время прогремел взрыв в городе Гайсин в Винницкой области.
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"По предварительным данным, удар пришелся в вертолетную площадку на окраине города, рядом с кладбищем. В последние дни местные жители наблюдали движения вертолетов западного образца", — отметил координатор.
По его словам, на площадке обычно находилось не менее шести летательных машин.
Помимо этого, в 1:20 российские военные нанесли удар по Кировограду.
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"По сообщениям наших товарищей, прилетело в восточный пригород, ориентировочно в военный аэродром Канатово. Это неудивительно, в последнее время авиация бандеровцев обнаглела и поднимает в воздух до 20 самолетов одновременно, обстреливая западными дальнобойными ракетами нашу территорию", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.