https://ria.ru/20250106/svo-1992645029.html

ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области

ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области

Российские военные нанесли удар по цехам сборки БПЛА в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:19:00+03:00

2025-01-06T10:19:00+03:00

2025-01-06T13:18:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белая церковь (город)

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам сборки БПЛА в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 1:45 был очень красивый прилет в город Белая Церковь Киевской области. По сообщению сопротивления, прилетело в район Гайок. Как оказалось, там в нескольких цехах нагло собирали БПЛА. Цеха очень большие, как и складские помещения. А впритык к Гайоку находится вполне дееспособный аэродром", — сказал он.Кроме того, в час ночи российские военные ударили по городу Смела в Черкасской области. Взрывы прогремели в направлении радиоприборного завода. Около него находится крупная железнодорожная развязка со множеством складов, куда регулярно приходят составы с военными грузами.В это же время прогремел взрыв в городе Гайсин в Винницкой области."По предварительным данным, удар пришелся в вертолетную площадку на окраине города, рядом с кладбищем. В последние дни местные жители наблюдали движения вертолетов западного образца", — отметил координатор.По его словам, на площадке обычно находилось не менее шести летательных машин.Помимо этого, в 1:20 российские военные нанесли удар по Кировограду."По сообщениям наших товарищей, прилетело в восточный пригород, ориентировочно в военный аэродром Канатово. Это неудивительно, в последнее время авиация бандеровцев обнаглела и поднимает в воздух до 20 самолетов одновременно, обстреливая западными дальнобойными ракетами нашу территорию", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992643731.html

белая церковь (город)

киевская область

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вооруженные силы украины, белая церковь (город), киевская область, вооруженные силы рф