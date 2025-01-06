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ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области - РИА Новости, 06.01.2025
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10:19 06.01.2025 (обновлено: 13:18 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/svo-1992645029.html
ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области
ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области
Российские военные нанесли удар по цехам сборки БПЛА в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:19:00+03:00
2025-01-06T13:18:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам сборки БПЛА в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;В 1:45 был очень красивый прилет в город Белая Церковь Киевской области. По сообщению сопротивления, прилетело в район Гайок. Как оказалось, там в нескольких цехах нагло собирали БПЛА. Цеха очень большие, как и складские помещения. А впритык к Гайоку находится вполне дееспособный аэродром&quot;, — сказал он.Кроме того, в час ночи российские военные ударили по городу Смела в Черкасской области. Взрывы прогремели в направлении радиоприборного завода. Около него находится крупная железнодорожная развязка со множеством складов, куда регулярно приходят составы с военными грузами.В это же время прогремел взрыв в городе Гайсин в Винницкой области."По предварительным данным, удар пришелся в вертолетную площадку на окраине города, рядом с кладбищем. В последние дни местные жители наблюдали движения вертолетов западного образца", — отметил координатор.По его словам, на площадке обычно находилось не менее шести летательных машин.Помимо этого, в 1:20 российские военные нанесли удар по Кировограду.&quot;По сообщениям наших товарищей, прилетело в восточный пригород, ориентировочно в военный аэродром Канатово. Это неудивительно, в последнее время авиация бандеровцев обнаглела и поднимает в воздух до 20 самолетов одновременно, обстреливая западными дальнобойными ракетами нашу территорию&quot;, — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992643731.html
белая церковь (город)
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вооруженные силы украины, белая церковь (город), киевская область, вооруженные силы рф
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области

ВС РФ нанесли удар по городу Белая Церковь в Киевской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам сборки БПЛА в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"В 1:45 был очень красивый прилет в город Белая Церковь Киевской области. По сообщению сопротивления, прилетело в район Гайок. Как оказалось, там в нескольких цехах нагло собирали БПЛА. Цеха очень большие, как и складские помещения. А впритык к Гайоку находится вполне дееспособный аэродром", — сказал он.

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Кроме того, в час ночи российские военные ударили по городу Смела в Черкасской области. Взрывы прогремели в направлении радиоприборного завода. Около него находится крупная железнодорожная развязка со множеством складов, куда регулярно приходят составы с военными грузами.
В это же время прогремел взрыв в городе Гайсин в Винницкой области.
«
"По предварительным данным, удар пришелся в вертолетную площадку на окраине города, рядом с кладбищем. В последние дни местные жители наблюдали движения вертолетов западного образца", — отметил координатор.
По его словам, на площадке обычно находилось не менее шести летательных машин.
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Помимо этого, в 1:20 российские военные нанесли удар по Кировограду.
«

"По сообщениям наших товарищей, прилетело в восточный пригород, ориентировочно в военный аэродром Канатово. Это неудивительно, в последнее время авиация бандеровцев обнаглела и поднимает в воздух до 20 самолетов одновременно, обстреливая западными дальнобойными ракетами нашу территорию", — добавил Лебедев.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелая Церковь (город)Киевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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