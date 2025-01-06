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ВС России нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области
ВС России нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области
Удар нанесен по городу Гайсин в Винницкой области Украины, предположительно, по вертолетной площадке, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:15:00+03:00
2025-01-06T10:15:00+03:00
2025-01-06T10:21:00+03:00
винницкая область
украина
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Гайсин в Винницкой области Украины, предположительно, по вертолетной площадке, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Гайсин Винницкой области принял удар в час ночи. По предварительным данным, удар пришелся в вертолетную площадку на окраине города, рядом с кладбищем. В последние дни местные жители наблюдали движения вертолетов западного образца. Пишут, что на площадке обычно не менее шести единиц", - сказал Лебедев.
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винницкая область, украина, вооруженные силы рф
Винницкая область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области
Российские войска нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области