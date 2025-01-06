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ВС России нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области

ВС России нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России нанесли удар по вертолетной площадке в Винницкой области

Удар нанесен по городу Гайсин в Винницкой области Украины, предположительно, по вертолетной площадке, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:15:00+03:00

2025-01-06T10:15:00+03:00

2025-01-06T10:21:00+03:00

винницкая область

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Гайсин в Винницкой области Украины, предположительно, по вертолетной площадке, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Гайсин Винницкой области принял удар в час ночи. По предварительным данным, удар пришелся в вертолетную площадку на окраине города, рядом с кладбищем. В последние дни местные жители наблюдали движения вертолетов западного образца. Пишут, что на площадке обычно не менее шести единиц", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992643731.html

винницкая область

украина

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винницкая область, украина, вооруженные силы рф