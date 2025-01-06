https://ria.ru/20250106/svo-1992606587.html
Мир входящему: Россия защищает жизнь и любовь от смерти и ненависти
Мир входящему: Россия защищает жизнь и любовь от смерти и ненависти - РИА Новости, 06.01.2025
Мир входящему: Россия защищает жизнь и любовь от смерти и ненависти
В предрождественские дни — непредрождественские события. Обстрелы и смерти из-за обстрелов. В Запорожской области дроном вэсэушников убит десятилетний ребенок... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T08:00:00+03:00
2025-01-06T08:00:00+03:00
2025-01-06T08:00:00+03:00
аналитика
россия
горловка
украина
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В предрождественские дни — непредрождественские события. Обстрелы и смерти из-за обстрелов. В Запорожской области дроном вэсэушников убит десятилетний ребенок. А Горловку утюжат не переставая. Вэсэушники бьют по магазинам, куда люди приходят купить самой простой снеди к рождественскому столу.Горловка во времена СССР была крупным железнодорожным узлом. Если на маршруте значилась остановка в Горловке, то ее делали чуть дольше. Чтобы пассажиры смогли купить у прекрасных дончанок невероятную еду. Снедь отдавали щедро. Добавляли к купленному еще и вкусностей в подарок и добросердечно, с теплом в голосе желали хорошей дороги.Сегодня в щедрой Горловке, отдававшей когда-то еду за сущие копейки, туговато с продуктами. Те, в кого на вечерней обратной дороге направляли беспилотники, чтобы убить, растерзать, замучить, привезли в Горловку продукты. Не ту роскошь, которой дончане когда-то угощали москвичей, ленинградцев, свердловчан, да и в принципе всех, а что-то самое необходимое. Не чтобы полакомиться. А чтобы выжить.В обстрелах продмагов и автомашин, домов, школ, больниц именно в предрождественские дни проявляется, как на рентгене, корневая суть киевских. Отклонение предложения о перемирии на Рождество — шаг политический. А вот приказы бить по беззащитным, зная, что те никак и ничем не могут ответить, — решение палаческое.Это решение Украины. Но не той, что когда-то была гостеприимной и открытой, раскатывая скатерти-самобранки и потчуя гостей лучшим — и не только пищей физической, но и пищей духовной, — а той Украины, что отправилась, как дети из Гаммельна, за крысоловом. Наслушавшись дудочек европейских менестрелей. В фиоритурах они Киеву обещали все. И сразу. Не сбылось ничего. И не сбудется никогда. Там, где было богатство, сегодня нищета. Там, где барахталась свобода, сегодня правит тирания.Просчитавшись, по какой дороге идти и какой путь избрать, Украина получила то, что видим не только мы, русские. Но и весь мир.Из всего спектра действий и эмоций евроатлантистами для украинцев было выбрано желание убивать. И ими же привита острая животная ненависть к русским. И к России. Перенесение даты важнейшего праздника Рождества, чтобы "было как на Западе", — пусть и важная, но деталь.В России тем временем — пополнение в нашей большой семье. Россиянки дарят жизни. В Москве, где в новогоднюю ночь родились шесть десятков младенчиков. Завершил старый год мальчик. И еще мальчик — его продолжил. С девочками тоже полный порядок. Мамы и папы счастливы появлением на свет своих крошечных пока красавиц и умниц.От столицы не отставало и Приморье. И Саха (Якутия). И Дагестан. И Питер. И остальные края, области, города и регионы.Молодых мамочек приезжали поздравлять первые лица. Глаза губернаторов сияли. Гораздо ярче той самой Вифлеемской звезды. Руководители регионов пришли, как и полагается уважающим себя волхвам, нагруженные подарками. Маленьким нужно многое, да и даже все. Горячая забота и нежность — это важно. Но приданое — все эти пеленки, распашонки, ползунки, чепчики и пинетки — тоже нужно, и не следует нам тут всем прикидываться, будто такая поддержка мало что значит.Дарование жизни — большой труд. А материнство и отцовство, как бы ни была прекрасна эта участь, требуют поддержки. Россия, как щедрый и коллективный волхв, ее оказывает с первого мгновения жизни младенца.Собственно, если и нужен четкий, ясный и однозначный ответ на ненависть вэсэушников, то он был дан в послеродовых палатах, где смущенные посетители, сияя от счастья, дарили подарки мамочкам и малышам.Эта та же забота и то же тепло, какое было у прекрасных дончанок, угощавших своими дарами курортников с поездов, когда-то следовавших в южном направлении.Потому что Россия, как была тогда, так и остается сегодня территорией любви. Щедрости. Общей радости. Потому что человек родился.Россия остается страной тепла, внимания и заботы. Страной накрытых столов и открытых сердец.На Сочельник и на Рождество сошлись два мира. Два целеполагания. Две, как сегодня говорят, концепции восприятия действительности.Та, что помогает, отдает и согревает. Дарит жизнь и старается ее сберечь.И та, что разрушает и убивает.Да и наши воины на ЛБС — не для того, чтобы терзать и уничтожать. А для того, чтобы спасти и защитить.Бой между двумя цивилизациями идет не ради "безвиза" или "европейских ценностей" и прочего "прогресса", а ради самой жизни. В этом главный смысл нынешних праздников. Перед лицом ненависти Россия добывает победу. Победу любви, рождения и жизни.
https://ria.ru/20241231/oon-1992179409.html
https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html
https://ria.ru/20250103/selidovo-1992371075.html
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, россия, горловка, украина
Аналитика, Россия, Горловка, Украина
В предрождественские дни — непредрождественские события. Обстрелы и смерти из-за обстрелов. В Запорожской области дроном вэсэушников убит десятилетний ребенок. А Горловку утюжат не переставая. Вэсэушники бьют по магазинам, куда люди приходят купить самой простой снеди к рождественскому столу.
Горловка
во времена СССР
была крупным железнодорожным узлом. Если на маршруте значилась остановка в Горловке, то ее делали чуть дольше. Чтобы пассажиры смогли купить у прекрасных дончанок невероятную еду. Снедь отдавали щедро. Добавляли к купленному еще и вкусностей в подарок и добросердечно, с теплом в голосе желали хорошей дороги.
Сегодня в щедрой Горловке, отдававшей когда-то еду за сущие копейки, туговато с продуктами. Те, в кого на вечерней обратной дороге направляли беспилотники, чтобы убить, растерзать, замучить, привезли в Горловку продукты. Не ту роскошь, которой дончане когда-то угощали москвичей, ленинградцев, свердловчан, да и в принципе всех, а что-то самое необходимое. Не чтобы полакомиться. А чтобы выжить.
В обстрелах продмагов и автомашин, домов, школ, больниц именно в предрождественские дни проявляется, как на рентгене, корневая суть киевских. Отклонение предложения о перемирии на Рождество — шаг политический. А вот приказы бить по беззащитным, зная, что те никак и ничем не могут ответить, — решение палаческое.
Это решение Украины
. Но не той, что когда-то была гостеприимной и открытой, раскатывая скатерти-самобранки и потчуя гостей лучшим — и не только пищей физической, но и пищей духовной, — а той Украины, что отправилась, как дети из Гаммельна, за крысоловом. Наслушавшись дудочек европейских менестрелей. В фиоритурах они Киеву
обещали все. И сразу. Не сбылось ничего. И не сбудется никогда. Там, где было богатство, сегодня нищета. Там, где барахталась свобода, сегодня правит тирания.
Просчитавшись, по какой дороге идти и какой путь избрать, Украина получила то, что видим не только мы, русские. Но и весь мир.
Из всего спектра действий и эмоций евроатлантистами для украинцев было выбрано желание убивать. И ими же привита острая животная ненависть к русским. И к России
. Перенесение даты важнейшего праздника Рождества, чтобы "было как на Западе", — пусть и важная, но деталь.
В России тем временем — пополнение в нашей большой семье. Россиянки дарят жизни. В Москве
, где в новогоднюю ночь родились шесть десятков младенчиков. Завершил старый год мальчик. И еще мальчик — его продолжил. С девочками тоже полный порядок. Мамы и папы счастливы появлением на свет своих крошечных пока красавиц и умниц.
От столицы не отставало и Приморье. И Саха (Якутия). И Дагестан. И Питер. И остальные края, области, города и регионы.
Молодых мамочек приезжали поздравлять первые лица. Глаза губернаторов сияли. Гораздо ярче той самой Вифлеемской звезды. Руководители регионов пришли, как и полагается уважающим себя волхвам, нагруженные подарками. Маленьким нужно многое, да и даже все. Горячая забота и нежность — это важно. Но приданое — все эти пеленки, распашонки, ползунки, чепчики и пинетки — тоже нужно, и не следует нам тут всем прикидываться, будто такая поддержка мало что значит.
Дарование жизни — большой труд. А материнство и отцовство, как бы ни была прекрасна эта участь, требуют поддержки. Россия, как щедрый и коллективный волхв, ее оказывает с первого мгновения жизни младенца.
Собственно, если и нужен четкий, ясный и однозначный ответ на ненависть вэсэушников, то он был дан в послеродовых палатах, где смущенные посетители, сияя от счастья, дарили подарки мамочкам и малышам.
Эта та же забота и то же тепло, какое было у прекрасных дончанок, угощавших своими дарами курортников с поездов, когда-то следовавших в южном направлении.
Потому что Россия, как была тогда, так и остается сегодня территорией любви. Щедрости. Общей радости. Потому что человек родился.
Россия остается страной тепла, внимания и заботы. Страной накрытых столов и открытых сердец.
На Сочельник и на Рождество сошлись два мира. Два целеполагания. Две, как сегодня говорят, концепции восприятия действительности.
Та, что помогает, отдает и согревает. Дарит жизнь и старается ее сберечь.
И та, что разрушает и убивает.
Да и наши воины на ЛБС — не для того, чтобы терзать и уничтожать. А для того, чтобы спасти и защитить.
Бой между двумя цивилизациями идет не ради "безвиза" или "европейских ценностей" и прочего "прогресса", а ради самой жизни. В этом главный смысл нынешних праздников. Перед лицом ненависти Россия добывает победу. Победу любви, рождения и жизни.