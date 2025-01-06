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В Белгородской области шесть сел остались без света из-за атаки ВСУ
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за атаки ВСУ
Жители шести населенных пунктов Волоконовского района остались без электричества из-за атаки украинского FPV-дрона, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:00:00+03:00
2025-01-06T16:00:00+03:00
2025-01-06T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Волоконовского района остались без электричества из-за атаки украинского FPV-дрона, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет… Волоконовский район также атакован FPV-дроном, вследствие чего повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются 6 населенных пунктов: села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В селе Головчино Грайворонского округа в результате атаки беспилотника посечены хозпостройка и забор частного домовладения. "Еще один вражеский дрон нанес удар по селу Дмитриевка Шебекинского округа — поврежден инфраструктурный объект связи. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - подчеркнул руководитель региона.
https://ria.ru/20250105/ataka-1992594721.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за атаки ВСУ
Гладков: шесть сел Белгородской области остались без света из-за атаки FPV-дрона