https://ria.ru/20250106/starmer-1992678905.html

Стармер обвинил Маска во лжи

Стармер обвинил Маска во лжи - РИА Новости, 06.01.2025

Стармер обвинил Маска во лжи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью и дезинформацией слова американского предпринимателя Илона Маска о соучастии политика в массовых... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T18:05:00+03:00

2025-01-06T18:05:00+03:00

2025-01-06T18:05:00+03:00

в мире

илон маск

великобритания

кир стармер

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью и дезинформацией слова американского предпринимателя Илона Маска о соучастии политика в массовых изнасилованиях девочек бандами в королевстве из-за якобы его бездействия на посту главы прокурорской службы в 2008-2013 годах. Ранее Маск назвал Стармера соучастником изнасилований бандами в Британии, призвав к его отставке и обвинению в суде. "Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе… Что я не потерплю – так это (слышать – ред.) эти обсуждения и дебаты, основанные на лжи, и не называть их своими именами", - заявил Стармер, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция велась на странице Даунинг-стрит в соцсети X. Британский премьер также ушел от ответа на вопрос, будет ли он подавать иск о клевете против Маска. Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

https://ria.ru/20250106/makron-1992672837.html

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в мире, илон маск, великобритания, кир стармер