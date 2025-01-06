Рейтинг@Mail.ru
Стармер обвинил Маска во лжи - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/starmer-1992678905.html
Стармер обвинил Маска во лжи
Стармер обвинил Маска во лжи - РИА Новости, 06.01.2025
Стармер обвинил Маска во лжи
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью и дезинформацией слова американского предпринимателя Илона Маска о соучастии политика в массовых... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T18:05:00+03:00
2025-01-06T18:05:00+03:00
в мире
илон маск
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_57c182fa710b08fe4ff9d5cd8351a757.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью и дезинформацией слова американского предпринимателя Илона Маска о соучастии политика в массовых изнасилованиях девочек бандами в королевстве из-за якобы его бездействия на посту главы прокурорской службы в 2008-2013 годах. Ранее Маск назвал Стармера соучастником изнасилований бандами в Британии, призвав к его отставке и обвинению в суде. "Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе… Что я не потерплю – так это (слышать – ред.) эти обсуждения и дебаты, основанные на лжи, и не называть их своими именами", - заявил Стармер, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция велась на странице Даунинг-стрит в соцсети X. Британский премьер также ушел от ответа на вопрос, будет ли он подавать иск о клевете против Маска. Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
https://ria.ru/20250106/makron-1992672837.html
https://ria.ru/20250106/mask-1992605049.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_999605acf8675702746d87f9723b3e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, великобритания, кир стармер
В мире, Илон Маск, Великобритания, Кир Стармер
Стармер обвинил Маска во лжи

Стармер обвинил Маска во лжи о его причастности к сексуальной эксплуатации детей

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью и дезинформацией слова американского предпринимателя Илона Маска о соучастии политика в массовых изнасилованиях девочек бандами в королевстве из-за якобы его бездействия на посту главы прокурорской службы в 2008-2013 годах.
Ранее Маск назвал Стармера соучастником изнасилований бандами в Британии, призвав к его отставке и обвинению в суде.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах
Вчера, 16:43
"Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе… Что я не потерплю – так это (слышать – ред.) эти обсуждения и дебаты, основанные на лжи, и не называть их своими именами", - заявил Стармер, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция велась на странице Даунинг-стрит в соцсети X.
Британский премьер также ушел от ответа на вопрос, будет ли он подавать иск о клевете против Маска.
Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Илон Маск примеряет на себя британскую корону
Вчера, 08:00
 
В миреИлон МаскВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала