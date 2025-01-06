https://ria.ru/20250106/ssha-1992633847.html

США могут оказать давление на Киев, заявили в РАН

США могут оказать давление на Киев, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025

США могут оказать давление на Киев, заявили в РАН

Вашингтон может оказать давление на Киев, чтобы скорректировать позицию украинского руководства, если оно не проявит готовности к переговорам с РФ, говорится в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:16:00+03:00

2025-01-06T07:16:00+03:00

2025-01-06T07:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Вашингтон может оказать давление на Киев, чтобы скорректировать позицию украинского руководства, если оно не проявит готовности к переговорам с РФ, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В случае, если Киев не проявит готовности к компромиссу, не исключено оказание Вашингтоном давления с целью коррекции позиции украинского руководства, прежде всего, ограничение финансовой и военной помощи, а также проведение выборов (президент и Верховная рада исчерпали сроки полномочий в 2024 году). Склонить Киев к серьезным компромиссам будет непросто", - говорится в докладе. В документе отмечается, что Москва от Вашингтона никак не зависит и если неприемлемость подходов, продвигаемых США, зафиксирует Россия, возможно раскручивание Вашингтоном нового эскалационного витка, который предполагает усиление санкционного давления стран Запада на РФ, новые массированные поставки западных вооружений Украине, чтобы оказать давление на Москву. "Однако вероятность того, что российские власти пойдут на серьезные уступки, невелика. Поддержание стабильности внутри страны и сохранение сформировавшегося консенсуса, ориентированного на достижение хотя бы минимальных условий победы (а именно таковыми озвученные в июне 2024 года президентом РФ (Владимиром Путиным – ред.) и являются), будут превалировать над размытыми формулировками ("невключения Украины в НАТО" в ближайшие 10 или чуть более лет, "ослабления" или "снятия" антироссийских санкций, которые легко ввести снова, и т. д.)", - подчеркивается в докладе. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это, по его словам, "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, то европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".

https://ria.ru/20250105/merkuris-1992544528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), россия, украина, владимир путин, виктор орбан, верховная рада украины, нато, в мире