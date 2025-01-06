США планируют ослабить ограничения на отправку гумпомощи в Сирию, пишут СМИ
WSJ: США планируют ослабить ограничения на отправку гуманитарной помощи в Сирию
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти США планируют объявить в понедельник об ослаблении ограничений на отправку гуманитарной помощи в Сирию, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, такая мера подчеркивает осторожность Белого дома в отношении отмены широких санкций против Сирии до тех пор, пока не станет более ясным "направление действий" ее новых лидеров. Как добавили изданию неназванные чиновники, администрация президента США Джо Байдена одобрила ослабление ограничений за выходные.
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"Ограниченная мера ... разрешает министерству финансов выдавать разрешения на освобождение от ответственности гуманитарных групп и компаний, предоставляющих базовые услуги, такие как предоставление воды, электричества и других гуманитарных грузов", - заявили Wall Street Journal чиновники.
Неназванные чиновники добавили, что ослабление ограничений освободит поставщиков помощи от необходимости получать разрешение в каждом конкретном случае. По словам чиновников, такая мера предполагает условия, гарантирующие, что Сирия не будет использовать грузы "не по назначению".
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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