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В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом

В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом - РИА Новости, 06.01.2025

В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом

Грузовой поезд рухнул вместе с мостом, по которому ехал, в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон, о погибших не сообщается, заявила полиция города. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:01:00+03:00

2025-01-06T03:01:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Грузовой поезд рухнул вместе с мостом, по которому ехал, в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон, о погибших не сообщается, заявила полиция города."Сотрудники полиции и пожарные были отправлены на место сообщения о рухнувшем железнодорожном мосте. Первоначальное расследование показало, что эстакада рухнула в то время, когда на ней находился грузовой поезд. На данный момент нет данных о пострадавших", - говорится в заявлении полиции на странице в Facebook*. Произошло ЧП в субботу. В заявлении полиция также просит местных жителей избегать место происшествия и не заходить в реку Мэрис, так как в ней все еще могут находиться обломки. Местный телеканал KVAL со ссылкой на полицию отмечает, что поезд, который перевозил материалы для сельского хозяйства, мог рухнуть в реку из-за повреждения конструкции моста.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, орегон, россия