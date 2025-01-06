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В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом
В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом - РИА Новости, 06.01.2025
В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом
Грузовой поезд рухнул вместе с мостом, по которому ехал, в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон, о погибших не сообщается, заявила полиция города. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T03:01:00+03:00
2025-01-06T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Грузовой поезд рухнул вместе с мостом, по которому ехал, в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон, о погибших не сообщается, заявила полиция города."Сотрудники полиции и пожарные были отправлены на место сообщения о рухнувшем железнодорожном мосте. Первоначальное расследование показало, что эстакада рухнула в то время, когда на ней находился грузовой поезд. На данный момент нет данных о пострадавших", - говорится в заявлении полиции на странице в Facebook*. Произошло ЧП в субботу. В заявлении полиция также просит местных жителей избегать место происшествия и не заходить в реку Мэрис, так как в ней все еще могут находиться обломки. Местный телеканал KVAL со ссылкой на полицию отмечает, что поезд, который перевозил материалы для сельского хозяйства, мог рухнуть в реку из-за повреждения конструкции моста.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, орегон, россия
В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом
В штате Орегон грузовой поезд рухнул вместе с мостом в реку Мэрис
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Грузовой поезд рухнул вместе с мостом, по которому ехал, в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон, о погибших не сообщается, заявила полиция города.
"Сотрудники полиции и пожарные были отправлены на место сообщения о рухнувшем железнодорожном мосте. Первоначальное расследование показало, что эстакада рухнула в то время, когда на ней находился грузовой поезд. На данный момент нет данных о пострадавших", - говорится в заявлении полиции на странице в Facebook*.
В заявлении полиция также просит местных жителей избегать место происшествия и не заходить в реку Мэрис, так как в ней все еще могут находиться обломки.
Местный телеканал KVAL со ссылкой на полицию отмечает, что поезд, который перевозил материалы для сельского хозяйства, мог рухнуть в реку из-за повреждения конструкции моста.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.