Буря не помешает сертифицировать итоги выборов, заявил спикер конгресса США
Джонсон: снежная буря не помешает конгрессу США сертифицировать итоги выборов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Надвигающаяся на Вашингтон снежная буря не помешает конгрессу США в понедельник сертифицировать результаты президентских выборов, окончательно утвердив победу Дональда Трампа, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Закон о подсчете голосов требует этого в час дня 6 января. Так что будем ли мы в буре или нет, мы собираемся находиться в палате, чтобы сделать это", - сообщил Джонсон в интервью телеканалу Fox News.
Спикер палаты представителей также выразил надежду на то, что американские конгрессмены в полном составе соберутся в Капитолии, чтобы принять участие в заседании.
В понедельник новый состав конгресса США проведет формальную процедуру подсчета и сертификации результатов президентских выборов, прошедших 5 ноября 2024 года, победу в которых одержал республиканец Дональд Трамп, а проигравшая выборы вице-президент Камала Харрис от Демократической партии, как ожидается, будет председательствовать над процессом.
После проведения этой формальной процедуры Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс смогут приступить к своим обязанностям, принеся присягу на инаугурации, которая состоится 20 января.
В воскресенье власти американской столицы городе Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури, который будет действовать до конца дня 7 января. Из предстоящего удара стихии, в магазинах пригорода Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы. Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.