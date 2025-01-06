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Харрис в конгрессе сертифицирует победу Трампа

Харрис в конгрессе сертифицирует победу Трампа - РИА Новости, 06.01.2025

Харрис в конгрессе сертифицирует победу Трампа

Новый состав конгресса США в понедельник проведет формальную процедуру подсчета и сертификации результатов президентских выборов, прошедших 5 ноября 2024 года,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:18:00+03:00

2025-01-06T00:18:00+03:00

2025-01-06T00:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Новый состав конгресса США в понедельник проведет формальную процедуру подсчета и сертификации результатов президентских выборов, прошедших 5 ноября 2024 года, победу в которых одержал республиканец Дональд Трамп, а проигравшая выборы вице-президент Камала Харрис от Демократической партии, как ожидается, будет председательствовать над процессом. В США 3 января приступил к работе 119-й американский конгресс. В нем палата представителей будет по-прежнему контролироваться Республиканской партией, которой отходят 219 из 435 мандатов. Республиканцы смогли себе вернуть сенат, где они займут 53 из 100 мест. При этом конгресс чуть не оказался в ситуации, когда подсчет голосов проводился бы без спикера нижней палаты, что было бы впервые в истории: у республиканца Майка Джонсона только со второй попытки получилось набрать достаточное число голосов для переизбрания. Все американские штаты ранее отправили результаты голосования в конгресс после того, как выборщики проголосовали сообразно воле электората в своих штатах. Процедура выборов в коллегии выборщиков основана на конституции США и предполагает, что избиратели голосуют не напрямую за кандидата, а за выборщиков, обязанных поддержать победителя в своём штате. Число выборщиков для каждого штата зависит от количества его представителей в конгрессе. Всего в коллегии 538 членов, и каждый штат проводит собственное заседание, где выборщики отдают свои голоса за кандидатов в президенты и вице-президенты. На совместном заседании палаты представителей и Сената итоги голосования будут подсчитаны и официально сертифицированы. Харрис, как президент Сената, будет председательствовать над процедурой. НОВЫЕ ПРАВИЛА Однако в 2025 году процесс сертификации голосов в конгрессе будет отличаться от выборов 2020 года. Шестого января 2021 года во время подсчета голосов выборщиков сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того, как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу действующего президента Джо Байдена на выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Против Трампа были заведены уголовные дела, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Во избежание повторения сценария со штурмом Капитолия конгресс изменил правила сертификации выборов. Вице-президент играет теперь совершенно церемониальную роль без права оспорить результаты выборов, как ранее. В соответствии с новым законом, любое возражение, выдвинутое сенаторами или представителями нижней палаты во время подсчета голосов выборщиков, теперь должно быть сделано в письменной форме и подписано не менее чем одной пятой сенаторов и одной пятой членов Палаты представителей. Ранее для возражения требовались подписи только одного члена каждой палаты. После проведения этой формальной процедуры Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс смогут приступить к своим обязанностям, принеся присягу на инаугурации, которая состоится 20 января.

https://ria.ru/20250103/kongress-1992438711.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983144396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, майк джонсон