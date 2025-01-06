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"Словно испарились". ФБР ищет ответ на главный вопрос о штурме Капитолия

"Словно испарились". ФБР ищет ответ на главный вопрос о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.01.2025

"Словно испарились". ФБР ищет ответ на главный вопрос о штурме Капитолия

Через две недели Дональд Трамп пройдет вторую инаугурацию и вновь въедет в Белый дом. Пока все идет своим чередом. Но четыре года назад, когда он покидал... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Через две недели Дональд Трамп пройдет вторую инаугурацию и вновь въедет в Белый дом. Пока все идет своим чередом. Но четыре года назад, когда он покидал Овальный кабинет, США столкнулись с доселе невиданным — штурмом Капитолия. О событиях 6 января и их последствиях — в материале РИА Новости."Намечается крупный протест"В ноябре 2020-го Трамп проиграл Байдену, причем сокрушительно. Кандидат от демократов убедительно обогнал соперника-республиканца и во всенародном голосовании (на семь миллионов человек), и по количеству выборщиков (306 против 232).Причин для байденовского триумфа было много. В частности, несдержанные обещания Трампа (например, недостроенная стена на границе с Мексикой) и его агрессивная риторика.А "гвоздем в крышку" его президентства стал коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в январе 2020-го переквалифицировала вспышку COVID-19 в пандемию. Но трамповская администрация предпочитала если не игнорировать проблему (локдауны вводили, помощь населению оказывали), то преуменьшать ее. Многим американцам это, конечно, не понравилось: строго говоря, часть избирателей тогда голосовала не столько за Байдена, сколько против действовавшего президента.Трамп, однако, с поражением не согласился, потребовал пересчета голосов, а затем и отмены итогов выборов. Все это не увенчалось успехом.После ноябрьского всенародного волеизъявления в декабре в США традиционно голосуют выборщики. Они тоже не склонили чашу весов в пользу Трампа. На митинге 18 декабря 2020-го он обратился к сторонникам: "Шестого января в Вашингтоне намечается крупный протест. Приходите, будет безумно!" Речь шла о дате, когда конгрессмены в Капитолии должны были официально утвердить итоги голосования выборщиков. На тот момент, когда Трамп заявил о "намечающемся протесте", никто в открытую еще не выражал намерений саботировать работу законодателей.Побежденный (и на тот момент еще действовавший) президент дал искру, из которой возгорелось пламя. В канун Нового года мэр округа Колумбия (официальное название Вашингтона) Элизабет Баузер даже запросила помощь Национальной гвардии на предполагаемых акциях протеста."Оставайтесь мирными!"Уже 5 января трамписты стали собираться на вашингтонской площади Свободы. Более десяти человек задержали — в том числе за незаконное владение оружием.После этого Трамп пошел ва-банк. Утром 6 числа он выступил на лужайке перед Белым домом с продолжительной речью. Обругал демократов, сказал, что Республиканская партия сражалась "со связанными за спиной руками", обвинил оппонентов в "краже" выборов, подтвердив это цифрами из разных штатов."Вы никогда не вернете нашу страну слабостью. Вы должны показать силу, — обратился президент к сторонникам. — Я знаю: все здесь скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично заставить услышать свои голоса".Впоследствии эти слова Трампу неоднократно припомнят. Мирно не получилось.После полудня у Капитолия, где заседает конгресс, собралась внушительная разгоряченная толпа. Волнения переросли в столкновения с полицейскими, охранявшими государственный комплекс. Находившиеся внутри конгрессмены или эвакуировались, или спрятались в кабинетах. Митингующие, выбив окна, ворвались в здание.Мэр Вашингтона ввела комендантский час. На подмогу полиции к Капитолию прибыли бойцы Нацгвардии. Зачистка комплекса заняла несколько часов. Здание изнутри было разгромлено: мебель повредили, что-то украли.В результате штурма погибли четверо протестовавших. Одну женщину застрелили, когда она пыталась прорваться через забаррикадированную дверь, трое мужчин скончались от обострившихся проблем со здоровьем. Также погиб один полицейский.Трамп во время штурма пытался через соцсети, как мог, сгладить ситуацию. "Пожалуйста, поддержите полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!" — увещевал он. Но кто из протестующих читал его сообщения?"Я прошу всех в Капитолии оставаться мирными. Никакого насилия!" — написал президент позднее. Его снова не услышали. Да и Трамп напрямую не призывал сторонников разойтись.Дела и срокиКонгрессмены все же утвердили итоги выборов. Официальный представитель Белого дома сообщил, что команда президента по-прежнему не согласна с результатами голосования, но мирно передаст власть в день инаугурации Байдена.Для Трампа же проблемы только начались. Ему хотели объявить импичмент, но не хватило голосов в сенате. Президентские аккаунты в нескольких соцсетях заблокировали. Демократы и даже некоторые республиканцы сочли высказывания Трампа на митингах и в интернете подстрекательством к мятежу.Впрочем, эти обвинения юридически оформили нескоро. Лишь в августе 2023-го Трампу официально инкриминировали попытки пересмотреть итоги выборов, приведшие к штурму Капитолия. В ноябре 2024-го уголовное дело, однако, закрыли.Что касается непосредственных участников штурма, то всего ФБР арестовало порядка полутора тысяч человек. Более шестисот получили тюремные сроки: от нескольких суток до 22 лет.При этом процессы не носили рутинный характер. Напротив, всех рассматривали индивидуально, учитывая прошлое и степень ответственности каждого обвиняемого: потому и такая разница в приговорах. Некоторые противники Трампа даже обвиняли Байдена в том, что он спускает на тормозах дело о мятеже.Легко понять, почему демократы не стали устраивать общий "показательный процесс". Во-первых, администрации необходимо было разбираться с последствиями пандемии, с которой Трамп почти не боролся. Во-вторых, массовые процессы дали бы ему повод говорить о репрессиях и набирать очки.Тем не менее расследование продолжается. ФБР до сих пор не может найти еще несколько десятков человек, замешанных в беспорядках. Подозреваемые, отмечают комментаторы, "будто испарились".В последние несколько недель поиски усилились. Уходящие власти резонно опасаются, что, вернувшись в Белый дом, Трамп закроет все связанные со штурмом дела.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, капитолий, фбр