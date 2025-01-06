https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629528.html

Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025

Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:15:00+03:00

2025-01-06T05:15:00+03:00

2025-01-06T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

безопасность

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве.Удар нанесли по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава, техники и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в ведомстве.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629357.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность