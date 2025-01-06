https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629528.html
Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:15:00+03:00
2025-01-06T05:15:00+03:00
2025-01-06T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве.Удар нанесли по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава, техники и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в ведомстве.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629357.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Су-34 ударил по личному составу, бронетехнике и опорнику ВСУ в Курской области