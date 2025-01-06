https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629221.html
В зоне СВО открыли часовню в честь святителя Николая
В зоне СВО открыли часовню в честь святителя Николая - РИА Новости, 06.01.2025
В зоне СВО открыли часовню в честь святителя Николая
Военные священники группировки войск "Центр" открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца в зоне проведения СВО, рассказали... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:10:00+03:00
2025-01-06T05:10:00+03:00
2025-01-06T05:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Военные священники группировки войск "Центр" открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военные священники группировки войск "Центр" освятили и открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца для военнослужащих группировки на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что помощником командира соединения группировки войск "Центр" по работе с верующими военнослужащими иереем Романом было произведено освящение и открытие новой часовни, которую построили специалисты ремонтно-восстановительного подразделения. Для верующих военнослужащих также был организован молебен, в завершении которого военнослужащие смогли подойти и приложится к иконе святителя Николая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В зоне СВО открыли часовню в честь святителя Николая
Военные священники открыли часовню в честь святителя Николая в зоне СВО
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Военные священники группировки войск "Центр" открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военные священники группировки войск "Центр" освятили и открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца для военнослужащих группировки на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что помощником командира соединения группировки войск "Центр" по работе с верующими военнослужащими иереем Романом было произведено освящение и открытие новой часовни, которую построили специалисты ремонтно-восстановительного подразделения. Для верующих военнослужащих также был организован молебен, в завершении которого военнослужащие смогли подойти и приложится к иконе святителя Николая.