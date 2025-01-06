https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629036.html

В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ

В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025

В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ

Противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожило пикап с личным составом Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:08:00+03:00

2025-01-06T05:08:00+03:00

2025-01-06T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожило пикап с личным составом Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Кино". "Обнаружили пикап ВСУ с живой силой противника в ходе разведки, нанесли удар БПЛА, уничтожив его. ВСУ используют пикапы для подвоза боекомплекта, и все тоже контролируется нами с воздуха", - сказал он. По его словам, в зависимости от условий подразделение использует БПЛА или противотанковые ракетные комплексы. "Если обнаруживаем цель, то поражаем либо ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.), либо FPV-дроном в зависимости от рельефа местности, от дальности. Они технику прячут в лесах, наша задача найти ее и уничтожить. Сейчас стало легче обнаруживать цели, потому что листва вся опала", - рассказал военнослужащий о работе своего подразделения.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992575943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность