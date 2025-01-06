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В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
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https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629036.html
В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ
В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ
Противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожило пикап с личным составом Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:08:00+03:00
2025-01-06T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожило пикап с личным составом Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Кино". "Обнаружили пикап ВСУ с живой силой противника в ходе разведки, нанесли удар БПЛА, уничтожив его. ВСУ используют пикапы для подвоза боекомплекта, и все тоже контролируется нами с воздуха", - сказал он. По его словам, в зависимости от условий подразделение использует БПЛА или противотанковые ракетные комплексы. "Если обнаруживаем цель, то поражаем либо ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.), либо FPV-дроном в зависимости от рельефа местности, от дальности. Они технику прячут в лесах, наша задача найти ее и уничтожить. Сейчас стало легче обнаруживать цели, потому что листва вся опала", - рассказал военнослужащий о работе своего подразделения.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992575943.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ

В Запорожской области группировка "Днепр" уничтожила пикап с личным составом ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожило пикап с личным составом Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Кино".
"Обнаружили пикап ВСУ с живой силой противника в ходе разведки, нанесли удар БПЛА, уничтожив его. ВСУ используют пикапы для подвоза боекомплекта, и все тоже контролируется нами с воздуха", - сказал он.
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По его словам, в зависимости от условий подразделение использует БПЛА или противотанковые ракетные комплексы.
"Если обнаруживаем цель, то поражаем либо ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.), либо FPV-дроном в зависимости от рельефа местности, от дальности. Они технику прячут в лесах, наша задача найти ее и уничтожить. Сейчас стало легче обнаруживать цели, потому что листва вся опала", - рассказал военнослужащий о работе своего подразделения.
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