https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992627573.html
В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году
В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году - РИА Новости, 06.01.2025
В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году
Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году при определенном стечении обстоятельств, говорится в докладе Института мировой экономики и международных РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T04:11:00+03:00
2025-01-06T04:11:00+03:00
2025-01-06T04:11:00+03:00
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МОСКА, 6 янв - РИА Новости. Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году при определенном стечении обстоятельств, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового", - говорится в тексте доклада. Отмечается, что политическая система Украины сохраняет высокую устойчивость, несмотря на усталость общества от военных действий и снижение доверия к действующей власти. В докладе говорится, что Владимир Зеленский снизил роль парламента и ограничил значение украинских "олигархов" в политической системе, а оппозиция полностью вытиснилась за пределы политического поля.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Владимир Зеленский, В мире
В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году
ИМЭМО РАН: сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году