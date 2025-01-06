https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992627573.html

В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году

В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году - РИА Новости, 06.01.2025

В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году

Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году при определенном стечении обстоятельств, говорится в докладе Института мировой экономики и международных РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T04:11:00+03:00

2025-01-06T04:11:00+03:00

2025-01-06T04:11:00+03:00

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МОСКА, 6 янв - РИА Новости. Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году при определенном стечении обстоятельств, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового", - говорится в тексте доклада. Отмечается, что политическая система Украины сохраняет высокую устойчивость, несмотря на усталость общества от военных действий и снижение доверия к действующей власти. В докладе говорится, что Владимир Зеленский снизил роль парламента и ограничил значение украинских "олигархов" в политической системе, а оппозиция полностью вытиснилась за пределы политического поля.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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