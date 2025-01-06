https://ria.ru/20250106/slutskij-1992661280.html

Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии

Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии - РИА Новости, 06.01.2025

Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии

Интервью Владимира Зеленского американскому журналисту является классикой политического саморазоблачения и агонией в последней стадии, заявил глава комитета... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:38:00+03:00

2025-01-06T13:38:00+03:00

2025-01-06T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Интервью Владимира Зеленского американскому журналисту является классикой политического саморазоблачения и агонией в последней стадии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский в трехчасовом интервью Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США, а также он упомянул что предлагал Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. "Трехчасовое интервью Зеленского в статусе главаря авторитарно-террористического режима – классика политического саморазоблачения и агония в последней стадии. Квинтэссенция бездарного и губительного для Украины правления, бумерангом ударившего по безопасности и стабильности спонсировавшей хунту Европы", - написал он. Он также отметил, что Зеленский публично перешел на "площадную брань" и мат, предвидя, очевидно, свою скорую "прощальную гастроль". Но, по мнению Слуцкого, удивляться вряд ли стоит, так как в среде, где "правят наследники Бандеры и неонацистские прихвостни", именно так и заканчивают. "А конец диктатуры Зеленского неизбежен и близок. Именно поэтому, слетая с катушек, просроченный оскорбляет, торгуется и идет на прямой шантаж. И все это ради сохранения собственной власти! Сам давно продавшись, он готов отдать Украину на полное растерзание западным ястребам", - добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992661086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, лдпр