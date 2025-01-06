https://ria.ru/20250106/slovakiya-1992621286.html

Вице-спикер парламента Словакии рассказал об ожиданиях от визита в Россию

Вице-спикер парламента Словакии рассказал об ожиданиях от визита в Россию - РИА Новости, 06.01.2025

Вице-спикер парламента Словакии рассказал об ожиданиях от визита в Россию

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко считает, что его визит в Москву в январе должен помочь... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:17:00+03:00

2025-01-06T01:17:00+03:00

2025-01-06T09:39:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 6 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко считает, что его визит в Москву в январе должен помочь восстановить отношения с Россией, об этом он заявил в эфире телеканала ТА3."Роберт Фицо поехал (в Россию 22 декабря 2024 года. — Прим. ред.), начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог, я не вижу ничего плохого в том, что лидер Словакии в России выскажет нашу позицию", — сказал он.Политик сообщил, что планирует в Москве встретиться с председателем российской Госдумы. Кроме того, он отметил, что в рамках своей поездки также планирует "восстановить некоторые отношения"."У нас должны состояться визиты на уровне российской Госдумы, министров, особенно промышленности. Я хочу людям в Словакии открыть глаза, поскольку тут заявляется то, что в России никакие немецкие и американские компании не ведут торговлю, мы должны с этими партнерами в Российской Федерации разговаривать, поскольку с ними разговаривают большие государства", — добавил Данко.Ранее он сообщал, что делегация от словацкого парламента в составе шести человек планирует отправиться в Россию с визитом 10 января. Как отмечал политик, одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. Он уточнял, что поездка состоится за счет средств парламента и будет носить характер официального визита. По словам Данко, его поездка важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.Партия SNS, в свою очередь, сообщала, что Данко пригласили в Госдуму в середине июля, но тогда он должен был принимать участие во внеочередном заседании парламента Словакии, где рассматривались поправки в уголовное законодательство, поэтому поездка не состоялась.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992350939.html

https://ria.ru/20241228/peregovory-1991833031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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