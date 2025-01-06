https://ria.ru/20250106/siriya-1992693668.html

США ослабили санкции против Сирии

США ослабили санкции против Сирии - РИА Новости, 06.01.2025

США ослабили санкции против Сирии

США временно разрешили определённые финансовые операции с правительственными учреждениями Сирии, включая транзакции, связанные с энергоресурсами, и переводы... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T22:04:00+03:00

2025-01-06T22:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США временно разрешили определённые финансовые операции с правительственными учреждениями Сирии, включая транзакции, связанные с энергоресурсами, и переводы через Центральный банк страны, говорится в обнародованной в понедельник генеральной лицензии министерства финансов США.В рамках документа, действующего до 7 июля 2025 года, разрешены сделки с сирийскими государственными структурами, начавшиеся после 8 декабря 2024 года. Кроме того, послабления затрагивают операции, связанные с поставками нефти, природного газа и электричества внутри Сирии, а также переводы личных средств.Согласно документу, под запретом при этом остаются любые операции, проводимые в интересах правительств России или Ирана, а также поставки товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения.Лицензия также не отменяет ограничения на импорт сирийской нефти в США и финансовые переводы для лиц, внесённых в санкционный список министерства финансов.

https://ria.ru/20250106/tramp-1992692070.html

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в мире, сша, сирия, россия, иран