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США ослабили санкции против Сирии
США ослабили санкции против Сирии - РИА Новости, 06.01.2025
США ослабили санкции против Сирии
США временно разрешили определённые финансовые операции с правительственными учреждениями Сирии, включая транзакции, связанные с энергоресурсами, и переводы... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T22:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США временно разрешили определённые финансовые операции с правительственными учреждениями Сирии, включая транзакции, связанные с энергоресурсами, и переводы через Центральный банк страны, говорится в обнародованной в понедельник генеральной лицензии министерства финансов США.В рамках документа, действующего до 7 июля 2025 года, разрешены сделки с сирийскими государственными структурами, начавшиеся после 8 декабря 2024 года. Кроме того, послабления затрагивают операции, связанные с поставками нефти, природного газа и электричества внутри Сирии, а также переводы личных средств.Согласно документу, под запретом при этом остаются любые операции, проводимые в интересах правительств России или Ирана, а также поставки товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения.Лицензия также не отменяет ограничения на импорт сирийской нефти в США и финансовые переводы для лиц, внесённых в санкционный список министерства финансов.
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в мире, сша, сирия, россия, иран
В мире, США, Сирия, Россия, Иран
США ослабили санкции против Сирии
США вывели из-под санкций финансовые операции с новыми властями Сирии