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Штурмовик рассказал, как молитва помогла ему избежать гибели - РИА Новости, 06.01.2025
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https://ria.ru/20250106/shturmovik-1992662749.html
Штурмовик рассказал, как молитва помогла ему избежать гибели
Штурмовик рассказал, как молитва помогла ему избежать гибели - РИА Новости, 06.01.2025
Штурмовик рассказал, как молитва помогла ему избежать гибели
Штурмовик-стрелок 6-го танкового полка группировки войск "Центр" Александр Лопатов рассказал РИА Новости о том, как сила молитвы и вера помогли ему избежать... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:07:00+03:00
2025-01-06T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 янв – РИА Новости. Штурмовик-стрелок 6-го танкового полка группировки войск "Центр" Александр Лопатов рассказал РИА Новости о том, как сила молитвы и вера помогли ему избежать гибели во время боя, несмотря на осколочные ранения и непрекращающийся обстрел со стороны ВСУ. При штурме вражеских позиций в одном из освобождаемых населенных пунктов российский военнослужащий в результате минометного огня ВСУ получил осколочные ранения, но успел найти укрытие - сделав прыжок в яму, накрывшись ветками. Из-за непрекращающегося обстрела шансов безопасно покинуть укрытие, не попав под рядом ложащиеся снаряды, практически не было. "Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда. Я набрался сил, набрался смелости и начал делать какие-то действия", - рассказал штурмовик. Несмотря на ранение, он, собравшись духом, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь - остановив кровотечение. По рации сообщил командованию о ранении. Однако ждать эвакуацию в сложной боевой ситуации и ранении не предоставлялось возможным, и он выдвинулся к своим позициям. "Я попытался эвакуироваться сам. Это было очень долго, очень тяжело, но я смог", - сказал боец. Со слов штурмовика, "заменить" раненную ногу помог автомат, который он использовал вместо палки, чтобы делать полноценный шаг. Бронежилет, каску и другую амуницию оставил в укрытии. С собой боец взял два магазина патронов. Он уверен, что остаться в живых после осколочного ранения ему помог Бог и молитва. "Бог мне помог. Я остался жив. Сейчас стою на обеих ногах и, в принципе, в целом я здоров", - сообщил боец. В преддверии рождественских праздников Лопатов находится в тылу, на базе - восстанавливает здоровье. В храме, который находится на территории базы, боец познакомился с отцом-настоятелем и продолжает молиться. "Когда просишь у Бога что-либо, просто как бы становиться и на душе легче", - поделился боец. Лопатов поздравил россиян, в том числе и своих сослуживцев, а также всех, кто несет службу и находится на боевых заданиях с наступающим Рождеством Христовым, выразил уверенность в победе России, пожелал бойцам вернуться домой в скором времени целыми и невредимыми. "Бог нам помог, что победа будет за нами в любом случае, чтобы все ребята остались живы, целые, невредимые, чтобы мы все вернулись домой, порадовали наши семьи, и хочу сказать - верьте и будет все хорошо", - обратился к россиянам боец СВО. Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа. Рождество считается вторым по значимости праздником после Пасхи.
https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал, как молитва помогла ему избежать гибели

Штурмовик Лопатов рассказал, как молитва помогла ему избежать гибели в бою

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 6 янв – РИА Новости. Штурмовик-стрелок 6-го танкового полка группировки войск "Центр" Александр Лопатов рассказал РИА Новости о том, как сила молитвы и вера помогли ему избежать гибели во время боя, несмотря на осколочные ранения и непрекращающийся обстрел со стороны ВСУ.
При штурме вражеских позиций в одном из освобождаемых населенных пунктов российский военнослужащий в результате минометного огня ВСУ получил осколочные ранения, но успел найти укрытие - сделав прыжок в яму, накрывшись ветками. Из-за непрекращающегося обстрела шансов безопасно покинуть укрытие, не попав под рядом ложащиеся снаряды, практически не было.
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"Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда. Я набрался сил, набрался смелости и начал делать какие-то действия", - рассказал штурмовик.
Несмотря на ранение, он, собравшись духом, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь - остановив кровотечение.
По рации сообщил командованию о ранении. Однако ждать эвакуацию в сложной боевой ситуации и ранении не предоставлялось возможным, и он выдвинулся к своим позициям.
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"Я попытался эвакуироваться сам. Это было очень долго, очень тяжело, но я смог", - сказал боец.
Со слов штурмовика, "заменить" раненную ногу помог автомат, который он использовал вместо палки, чтобы делать полноценный шаг. Бронежилет, каску и другую амуницию оставил в укрытии. С собой боец взял два магазина патронов.
Он уверен, что остаться в живых после осколочного ранения ему помог Бог и молитва.
"Бог мне помог. Я остался жив. Сейчас стою на обеих ногах и, в принципе, в целом я здоров", - сообщил боец.
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В преддверии рождественских праздников Лопатов находится в тылу, на базе - восстанавливает здоровье. В храме, который находится на территории базы, боец познакомился с отцом-настоятелем и продолжает молиться.
"Когда просишь у Бога что-либо, просто как бы становиться и на душе легче", - поделился боец.
Лопатов поздравил россиян, в том числе и своих сослуживцев, а также всех, кто несет службу и находится на боевых заданиях с наступающим Рождеством Христовым, выразил уверенность в победе России, пожелал бойцам вернуться домой в скором времени целыми и невредимыми.
"Бог нам помог, что победа будет за нами в любом случае, чтобы все ребята остались живы, целые, невредимые, чтобы мы все вернулись домой, порадовали наши семьи, и хочу сказать - верьте и будет все хорошо", - обратился к россиянам боец СВО.
Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа. Рождество считается вторым по значимости праздником после Пасхи.
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