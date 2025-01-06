https://ria.ru/20250106/shtraf-1992634331.html

Юрист рассказала, что грозит россиянам за пьяную езду в России

Юрист рассказала, что грозит россиянам за пьяную езду в России - РИА Новости, 06.01.2025

Юрист рассказала, что грозит россиянам за пьяную езду в России

Водителям в РФ за езду за рулем в пьяном состоянии грозит лишение водительских прав вплоть до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:24:00+03:00

2025-01-06T07:24:00+03:00

2025-01-06T07:24:00+03:00

общество

россия

мария спиридонова

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Водителям в РФ за езду за рулем в пьяном состоянии грозит лишение водительских прав вплоть до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 000 рублей (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ)", - сказала она. Эксперт добавила, что аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем пьяному, а также за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за аналогичное правонарушение, могут быть привлечены к уголовной ответственности, заключила Спиридонова.

https://ria.ru/20250105/shtraf-1991941627.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мария спиридонова