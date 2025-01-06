https://ria.ru/20250106/shtraf-1992634331.html
Юрист рассказала, что грозит россиянам за пьяную езду в России
Юрист рассказала, что грозит россиянам за пьяную езду в России - РИА Новости, 06.01.2025
Юрист рассказала, что грозит россиянам за пьяную езду в России
Водителям в РФ за езду за рулем в пьяном состоянии грозит лишение водительских прав вплоть до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:24:00+03:00
2025-01-06T07:24:00+03:00
2025-01-06T07:24:00+03:00
общество
россия
мария спиридонова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Водителям в РФ за езду за рулем в пьяном состоянии грозит лишение водительских прав вплоть до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 000 рублей (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ)", - сказала она. Эксперт добавила, что аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем пьяному, а также за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за аналогичное правонарушение, могут быть привлечены к уголовной ответственности, заключила Спиридонова.
https://ria.ru/20250105/shtraf-1991941627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария спиридонова
Общество, Россия, Мария Спиридонова
Юрист рассказала, что грозит россиянам за пьяную езду в России
Юрист Спиридонова: за езду за рулем в пьяном виде грозит лишение прав и штраф