https://ria.ru/20250106/shaman-1992641551.html

Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом

Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом - РИА Новости, 06.01.2025

Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа станет повторным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:34:00+03:00

2025-01-06T09:34:00+03:00

2025-01-06T11:16:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа станет повторным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к "вымиранию", утверждает американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне, в интервью РИА Новости. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. "Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу. И какой бы путь мы ни выбрали, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли. В 2021 году Анджели был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, джо байден