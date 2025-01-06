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Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом - РИА Новости, 06.01.2025
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09:34 06.01.2025 (обновлено: 11:16 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/shaman-1992641551.html
Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом
Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом - РИА Новости, 06.01.2025
Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом
Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа станет повторным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа станет повторным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к "вымиранию", утверждает американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне, в интервью РИА Новости. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. "Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу. И какой бы путь мы ни выбрали, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли. В 2021 году Анджели был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html
https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал приход Трампа поворотным моментом

"Шаман" Анджели назвал президентство Трампа поворотным моментом в истории

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа станет повторным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к "вымиранию", утверждает американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне, в интервью РИА Новости.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ.
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"Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу. И какой бы путь мы ни выбрали, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли.
В 2021 году Анджели был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.
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