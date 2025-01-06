https://ria.ru/20250106/sever-1992655297.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 06.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:12:00+03:00

2025-01-06T12:12:00+03:00

2025-01-06T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины