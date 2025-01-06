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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 06.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:12:00+03:00
2025-01-06T12:12:00+03:00
2025-01-06T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ потеряли до 70 военных и склад боеприпасов в зоне ответственности "Севера"