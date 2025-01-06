СМИ узнали о планах Байдена ввести больше санкций против России
Reuters: администрация Байдена планирует ввести новые санкции против России
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Администрация Байдена планирует ввести больше санкций против России, их целью станут танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше 60 долларов за баррель, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с темой.
"Администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного Западом лимита в 60 долларов за баррель", - передает агентство со ссылкой на источники.
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"Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита (в 60 долларов за баррель - ред.)", - заявил агентству другой неназванный источник.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что США собираются продолжить попытки ужесточить санкции против российского экспорта нефти и могут наложить санкции на судна, которые якобы занимаются перевозкой, а также уменьшить ранее введенный потолок цен на российское топливо.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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