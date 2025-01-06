https://ria.ru/20250106/sahalin-1992635012.html

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 06.01.2025

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение из-за циклона объявлено на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:44:00+03:00

2025-01-06T07:44:00+03:00

2025-01-06T07:44:00+03:00

происшествия

россия

сахалин

курильские острова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за циклона объявлено на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах, сообщает региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, во вторник на территории Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов возможен умеренный снег, ветер днем на побережьях 18-23 метра в секунду, на востоке метель. Синоптики прогнозируют днем во вторник в Курильском и Южно-Курильском районах сильный дождь, ветер 19-24 метра в секунду. Спасатели рекомендуют жителям этих муниципалитетов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

https://ria.ru/20241226/sahalin-1991354639.html

https://ria.ru/20241231/tsiklon-1992159101.html

россия

сахалин

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалин, курильские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр