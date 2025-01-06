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На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 06.01.2025
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07:44 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/sahalin-1992635012.html
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 06.01.2025
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение из-за циклона объявлено на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:44:00+03:00
2025-01-06T07:44:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
курильские острова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за циклона объявлено на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах, сообщает региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, во вторник на территории Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов возможен умеренный снег, ветер днем на побережьях 18-23 метра в секунду, на востоке метель. Синоптики прогнозируют днем во вторник в Курильском и Южно-Курильском районах сильный дождь, ветер 19-24 метра в секунду. Спасатели рекомендуют жителям этих муниципалитетов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
https://ria.ru/20241226/sahalin-1991354639.html
https://ria.ru/20241231/tsiklon-1992159101.html
россия
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происшествия, россия, сахалин, курильские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Россия, Сахалин, Курильские острова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На севере Сахалина и на Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье в Сахалинской области
Побережье в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье в Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за циклона объявлено на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах, сообщает региональный главк МЧС России.
"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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По данным сахалинского управления Росгидромета, во вторник на территории Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов возможен умеренный снег, ветер днем на побережьях 18-23 метра в секунду, на востоке метель. Синоптики прогнозируют днем во вторник в Курильском и Южно-Курильском районах сильный дождь, ветер 19-24 метра в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям этих муниципалитетов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
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ПроисшествияРоссияСахалинКурильские островаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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