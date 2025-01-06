https://ria.ru/20250106/rostehi-1992641364.html
В "Ростехе" рассказали о боевой машине поддержки танков "Терминатор"
В "Ростехе" рассказали о боевой машине поддержки танков "Терминатор" - РИА Новости, 06.01.2025
В "Ростехе" рассказали о боевой машине поддержки танков "Терминатор"
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" за счет своего комплекса вооружений может при атаке заменить мотострелковое отделение, включающее в себя... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:30:00+03:00
2025-01-06T09:30:00+03:00
2025-01-06T09:30:00+03:00
новое оружие россии
россия
ростех
бмп-2м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925494938_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c708367454dff091c7f4ce779960ddf7.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" за счет своего комплекса вооружений может при атаке заменить мотострелковое отделение, включающее в себя боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков, заявили в "Ростехе". "В зоне спецоперации БМПТ демонстрирует высокую эффективность не только по прикрытию танков, но и как самостоятельная штурмовая боевая единица, уничтожая огневые точки и "опорники" (опорные пункты) неприятеля. В отдельных ситуациях БМПТ может заменить в атаке мотострелковое отделение, которое включает боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков", - говорится в сообщении. В госкорпорации также отметили, что опыт боевого применения "Терминатора" показывает, что он может выдержать множественные попадания вражеских средств поражения без вреда для экипажа и своих основных систем. "Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Такой комплекс вооружений позволяет поражать несколько целей одновременно. "Терминатор" не имеет аналогов в западных странах.
https://ria.ru/20241213/rostehi-1988954507.html
https://ria.ru/20241224/uman-1991110754.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925494938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2c5f1c0b903d74a73cac346af1a3ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, бмп-2м
Новое оружие России, Россия, Ростех, БМП-2М
В "Ростехе" рассказали о боевой машине поддержки танков "Терминатор"
"Ростех": БМПТ "Терминатор" может заменить мотострелковое отделение при атаке
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" за счет своего комплекса вооружений может при атаке заменить мотострелковое отделение, включающее в себя боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков, заявили в "Ростехе".
"В зоне спецоперации БМПТ демонстрирует высокую эффективность не только по прикрытию танков, но и как самостоятельная штурмовая боевая единица, уничтожая огневые точки и "опорники" (опорные пункты) неприятеля. В отдельных ситуациях БМПТ может заменить в атаке мотострелковое отделение, которое включает боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков", - говорится в сообщении.
В госкорпорации также отметили, что опыт боевого применения "Терминатора" показывает, что он может выдержать множественные попадания вражеских средств поражения без вреда для экипажа и своих основных систем.
"Терминаторы" приняли на вооружение в России
в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Такой комплекс вооружений позволяет поражать несколько целей одновременно. "Терминатор" не имеет аналогов в западных странах.