https://ria.ru/20250106/rostehi-1992641364.html

В "Ростехе" рассказали о боевой машине поддержки танков "Терминатор"

В "Ростехе" рассказали о боевой машине поддержки танков "Терминатор" - РИА Новости, 06.01.2025

В "Ростехе" рассказали о боевой машине поддержки танков "Терминатор"

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" за счет своего комплекса вооружений может при атаке заменить мотострелковое отделение, включающее в себя... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:30:00+03:00

2025-01-06T09:30:00+03:00

2025-01-06T09:30:00+03:00

новое оружие россии

россия

ростех

бмп-2м

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" за счет своего комплекса вооружений может при атаке заменить мотострелковое отделение, включающее в себя боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков, заявили в "Ростехе". "В зоне спецоперации БМПТ демонстрирует высокую эффективность не только по прикрытию танков, но и как самостоятельная штурмовая боевая единица, уничтожая огневые точки и "опорники" (опорные пункты) неприятеля. В отдельных ситуациях БМПТ может заменить в атаке мотострелковое отделение, которое включает боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков", - говорится в сообщении. В госкорпорации также отметили, что опыт боевого применения "Терминатора" показывает, что он может выдержать множественные попадания вражеских средств поражения без вреда для экипажа и своих основных систем. "Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Такой комплекс вооружений позволяет поражать несколько целей одновременно. "Терминатор" не имеет аналогов в западных странах.

https://ria.ru/20241213/rostehi-1988954507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ростех, бмп-2м