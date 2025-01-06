Рогов заявил о провале планов Британии по добыче лития на Донбассе
Рогов заявил, что РФ сорвала план Британии по добыче лития в Донбассе
Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на планах Британии по разработке крупнейшего месторождения лития в западной части ДНР поставлен крест.
Ранее Рогов сообщал, что украинская сторона из-за продвижения ВС РФ фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ. По его словам, вести какую-либо разработку противник там больше не может.
"Киевский режим около года назад за смешные деньги полностью передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам. Его разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу. Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Владимир Зеленский намерено бросает украинцев на убой на Донбассе, чтобы любой ценной попытаться защитить бизнес-интересы британских и американских корпораций, заинтересованных в поставках лития, который необходим для автомобильной отрасли, а также для производства компьютерной техники и средств мобильной связи.
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