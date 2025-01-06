Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/rogov-1992674696.html
ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов
ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов
Украинские войска сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, фактически взяв их в заложники, сообщил РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:48:00+03:00
2025-01-06T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983691215_0:281:3141:2047_1920x0_80_0_0_c23cfe6dec87b6f029b05bb1ce04df56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Украинские войска сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, фактически взяв их в заложники, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Малой Токмачке остается десять мирных жителей. Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остается в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей, но украинские боевики сбили дрон и продолжают удерживать население в заложниках", - сказал Рогов. По его словам, российские войска были готовы предоставить безопасный гуманитарный коридор для вывода населения в сторону села Белогорье. Ранее Рогов сообщал, что российские войска установили флаг России в Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка от остатков групп ВСУ в западной и северной части села. Белогорье находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983691215_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_6420b13385115677bdb02bf98bcc20c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов

Рогов: ВСУ сорвали эвакуацию жителей Малой Токмачки, взяв их в заложники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Украинские войска сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, фактически взяв их в заложники, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В Малой Токмачке остается десять мирных жителей. Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остается в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей, но украинские боевики сбили дрон и продолжают удерживать население в заложниках", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска были готовы предоставить безопасный гуманитарный коридор для вывода населения в сторону села Белогорье.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска установили флаг России в Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка от остатков групп ВСУ в западной и северной части села. Белогорье находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала