https://ria.ru/20250106/rogov-1992674696.html

ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов

ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов - РИА Новости, 06.01.2025

ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки, заявил Рогов

Украинские войска сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, фактически взяв их в заложники, сообщил РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T16:48:00+03:00

2025-01-06T16:48:00+03:00

2025-01-06T16:48:00+03:00

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Украинские войска сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, фактически взяв их в заложники, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Малой Токмачке остается десять мирных жителей. Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остается в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей, но украинские боевики сбили дрон и продолжают удерживать население в заложниках", - сказал Рогов. По его словам, российские войска были готовы предоставить безопасный гуманитарный коридор для вывода населения в сторону села Белогорье. Ранее Рогов сообщал, что российские войска установили флаг России в Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка от остатков групп ВСУ в западной и северной части села. Белогорье находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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