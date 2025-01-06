https://ria.ru/20250106/rkn-1992665345.html

РКН назвал причину массового сбоя в работе сервисов

РКН назвал причину массового сбоя в работе сервисов - РИА Новости, 06.01.2025

РКН назвал причину массового сбоя в работе сервисов

Массовый сбой в работе сервисов в России произошел из-за аварии на магистральной сети одного из операторов связи, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:44:00+03:00

2025-01-06T14:44:00+03:00

2025-01-06T17:37:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Массовый сбой в работе сервисов в России произошел из-за аварии на магистральной сети одного из операторов связи, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."По состоянию на 14:00 авария устранена", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что работа программ восстанавливается. В кол-центре МТС предупредили, что интернет и телевидение могут работать ограниченно у некоторых абонентов. Они добавили, что это вызвано независящими от них причинами. "Наши специалисты уже решают этот вопрос, и через пару часов вы снова сможете пользоваться услугами. Извините за неудобства", — добавили там.В свою очередь в "Мегафоне" и "Билайне" заверили, что все работает штатно. РИА Новости также направило запрос в Т2.При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что сбой может быть связан с DDoS-атакой, направленной на ряд сервисов и узловые точки одного из операторов связи. Россияне стали сообщать о проблемах при использовании домашнего интернета с примерно 12:00 мск. У них не работали многие сервисы. По информации "Сбой.рф", возникли проблемы с работой операторов связи, банков, онлайн-кинотеатров, маркетплейсов, а также "Яндекса", "ВКонтакте", Google, Rutube, TikTok, Discord и Telegram.

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество, эльдар муртазин, мегафон, мтс